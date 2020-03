One Piece: voci sulla trama della serie Netflix

Dopo l’annuncio roboante di qualche mese fa con cui Netflix annunciava la produzione di una serie live action ispirata a One Piece, il manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda, non vi erano stati praticamente più aggiornamenti se non quelli legati allo staff.

Ma nelle ultime ore i corridoi del web però hanno iniziato a rumoreggiare su alcuni dettagli, trapelati da una fonte che ovviamente è rimasta anonima e riportati dal sito Bound into Comics, riguardanti la trama della serie TV e nello specifico il primo episodio.

Il primo episodio, dei dieci previsti e che dovrebbe comporre la prima stagione di questo adattamento di One Piece, si intitolerebbe “Romance Dawn” e si aprirebbe a Logue Town dove il giovane Smoker osserva dalla folla l’esecuzione di Gol D. Roger, scena vista nell’anime ma non nel manga. Proprio l’esecuzione di Gol D. Roger avverrebbe per mano dell’Ammiraglio della Marina Kong e del suo successore Sengoku. Successivamente l’episodio si sposterebbe nel villaggio di Foosha e, ovviamente, su Monkey D. Rufy e sull’incontro tra il ragazzo di gomma e l’Imperatore Shanks “Il Rosso” che anticipa la partenza e l’incontro con Zoro.

Si tratta di voci è bene ribadirlo e sottolinearlo e che in quanto tali vanno sempre filtrate con una certa criticità. Al momento infatti non ci sono neanche notizie sul casting dei protagonisti.

La serie televisiva live action Netflix di One Piece verrà prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 95 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 924° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.