Arriva Vampire The Masquerade v5 in italiano grazie a Need Games!

Nella giornata di ieri Need Games! ha rivelato di aver acquisito i diritti per la traduzione e pubblicazione italiana di Vampire: The Masquerade 5th Edition, conosciuta dagli amanti di questo gioco di ruolo anche con il nome di Vampire v5.

La notizia per questa localizzazione era attesa da qualche tempo: a settembre 2018 Raven Distribution, titolare dei diritti per l’Italia di tutti i prodotti White Wolf fino ad allora, aveva dichiarato di non aver avuto accesso ai diritti per la pubblicazione della nuova edizione del gioco ma di aver confermato con la White Wolf solo il proseguo nella localizzazione e distribuzione della storica linea V20 che comprende al suo interno tutte le altre pubblicazioni del “Mondo di Tenebra” uscite sino ad oggi da Mage ad Oblivium passando da Wherewolf e Changeling.

L’editore White Wolf ha poi confermato di aver concesso i diritti per la 5a edizione ad una nuova realtà italiana, la Need Games!, che in occasione della fiera Modena Play, che si terrà il prossimo 5, 6 e 7 aprile, pubblicherà l’edizione italiana del core book, ovvero l’indispensabile manuale base necessario per poter accedere sia al nuovo regolamento del gioco sia al nuovo setup della storyline che fa da sfondo alle vicende che hanno visto fare un salto “evolutivo” davvero importante agli eventi che fanno da background al prodotto.

I Cambiamenti introdotti in questa edizione

Per chi non avesse avuto modo di vedere la versione originale di questo manuale, l’edizione v5 aggiorna la trama originale di Vampire: the Masquerade fino al 2018, tenendo conto dei vari cambiamenti geopolitici intercorsi dalle precedenti edizioni e rivisitando gli equilibri tra le sette vampiriche per fornire nuovi spunti di gioco. I clan giocabili proposti dal manuale saranno: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue, Caitiff e Thinblood.

Oltre ai clan giocabili, nel manuale base vengono introdotti anche i Banu Haqim (il nuovo nome degli Assamiti), i Lasombra e i The Ministry (una nuova organizzazione composta dai Followers of Set). Purtroppo quest’ultimi non sono ancora interpretabili dai giocatori mancando, ma conoscendo la prolificità di White Wolf possiamo aspettarci dei supplementi appositi in futuro.

Un’altro cambiamento, all’interno della storia di Vampire che potrete trovare in questa edizione, è una maggiore consapevolezza da parte delle sfere di potere umano verso la società vampirica. C’è chi cercherà di sfruttare questa situazione a suo vantaggio, ma anche chi si unirà sotto il vessillo della Nuova Inquisizione, pronto a dar battaglia ai figli di Caino.

I cambiamenti apportati alle regole coinvolgono invece diversi aspetti del gioco e, senza farvi troppi spoiler, ve ne elencheremo qualcuno.

Viene sostituita la meccanica dei punti sangue con un valore di Fame (Hunger) che può essere usato per incrementare il numero di dadi da tirare per riuscire in una azione, anche se abusare di questa meccanica potrebbe farvi cedere al lato bestiale. La Potenza del Sangue (Blood Potency) sarà determinata dalla generazione del vostro personaggio e stabilirà quanto un vampiro sia in grado di saper usare bene i poteri derivanti dal suo stato di non morto sovrannaturale.

Per quanto riguarda la parte “action” del gioco ed i relativi combattimenti i danni che potranno essere inflitti e subiti dai personaggi sono stati semplificati e ora saranno unicamente di due tipi: superficiali o aggravati.

Le discipline infine sono state tutte riviste ed è stata aggiunta la Thin-Blood Alchemy, disciplina titolare dei Thin Blood, ovvero i vampiri caratterizzati dall’avere nel loro corpo un quantitativo di sangue cainita molto ridotta. Questa nuova “via del sangue” andrà a sopperire alla loro incapacità di imparare normalmente le altre discipline e funzionerà in sinergia con la nuova meccanica della risonanza del sangue (Blood Resonance) introdotta con questa edizione.