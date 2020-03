Artemis Fowl: dalla Disney uno sguardo dietro le quinte

È stato diffuso di un piccolo video ‘dietro le quinte‘ del film di Artemis Fowl. “Bringing Artemis to life”, ovvero “Dare vita ad Artemis”, questo è il titolo del video distribuito dalla Walt Disney Studios per promuovere il lancio film, che era previsto per il 29 Maggio e che probabilmente sarà uno dei titoli di punta per il recupero estivo.

Nonostante Eoin Colfer, autore della serie di otto libri pubblicata in Italia da Mondadori abbia preso parte attiva nella realizzazione dell’adattamento della Disney, sembra che per molte scelte non si sia trovata spiegazione. Diretto da Kenneth Branagh, il film dovrebbe prendere a piene mani sia dal primo che dal secondo capitolo della saga (Artemis Fowl e Artemis Fowl – L’incidente Artico), anziché solo dal primo, introducendo sì il piccolo genio protagonista ma mettendolo subito al centro dell’azione.

Artemis Fowl, interpretato dal giovane Ferdia Shaw, è il rampollo della ricca famiglia Fowl, che balla sul filo della legalità da secoli, in Irlanda. Il ragazzino si rivela ben presto per quello che è: un intelligente, piccolo criminale in erba che per salvare la propria famiglia decide di tentare il colpo del secolo.

L’idea è quella di rubare la magia alle fate, cosa che conta di fare partendo dal rapimento del Capitano della LEP Spinella Tappo (interpretata da Lara McDonnell). Sfortunatamente il popolo fatato (e il suo mondo) non è esattamente quello che Artemis si aspettava, e il conflitto richiederà tutta l’abilità della guardia del corpo Leale (Nonso Anozie) per tenere la famiglia Fowl al sicuro.

Prima di questo film, che si spera ancora riesca ad arrivare nelle sale a Maggio (anche se le continue notizie di rinvio non fanno ben sperare), si era parlato di far arrivare la storia sul grande schermo già dal 2002. Dopo una serie di cambi di produzione e partnership la Disney ha preso in mano il progetto nel 2013, portandolo finalmente a compimento.