Asmodee: i giochi da tavolo Print & Play scaricabili gratuitamente per giocare stando a casa

Asmodee, noto editore e distributore di giochi da tavolo, ha rilasciato un set di giochi da tavolo gratuiti e scaricabili come parte della sua nuova iniziativa Print & Play. Chiunque avrà la possibilità di stamparli e giocarli con la propria famiglia nella sicurezza della propria casa. L’attuale lista di sei titoli include la gamma di successo di giochi da tavolo Asmodee per le famiglie, dal colorato gioco di simboli uguali Dobble, al gioco a tema escape room Unlock.

Sono già previsti altri titoli Print & Play che saranno disponibili e scaricabili gratuitamente in futuro. I giochi da tavolo Asmodee gratuiti offrono una varietà di esperienze collaborative e competitive, incoraggiando amici e membri della famiglia, grandi e piccini, a prendere parte in giochi d’immaginazione, strategia ed enigmi: restando quindi socialmente coinvolti, ma rimanendo al sicuro dentro casa. Ogni versione è stata modellata sui popolari giochi da tavolo Asmodee e queste speciali edizioni stampabili conservano le meccaniche di gioco fondamentali e le accattivanti illustrazioni che li hanno resi tra i giochi più amati al mondo. Sono state fatte delle piccole modifiche ad alcuni di questi giochi da tavolo per semplificare il processo di stampa e giocarli a casa.

Stephane Carville, CEO di Asmodee, ha affermato:

“In questi tempi difficili dovuti alla crisi globale del Covid-19, qui alla Asmodee siamo felici di offrire alle famiglie un modo di giocare insieme nella comodità e nella sicurezza delle loro case. Speriamo che questi giochi gratuiti Print & Play possano offrire una qualche forma di sollievo, avventura e divertimento per tutti rimanendo al sicuro in casa”.

La lista completa dell’edizione speciale dei giochi da tavolo Print & Play comprende:

Dobble: un gioco che incoraggia la velocità, la concentrazione e l’osservazione. Dobble sfida i giocatori a trovare il simbolo uguale in un set di carte, dove il primo giocatore a trovare e nominare il simbolo giusto vince la carta. Adatto per giocatori dai 6 anni in su .

sì che i loro amici decidano che la loro carta sia quella giusta. Adatto a giocatori dagli 8 anni in su .

Per prendere parte all’iniziativa dovrete recarvi presso questo sito.