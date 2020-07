Asmodee ha acquisito Libellud

Asmodee ha annunciato l’acquisizione di Libellud, editore di giochi in scatola apprezzati dal pubblico quali Dixit, Mysterium, Seasons, Loony Quest, Obscurio e Dice Forge.

Libellud è stata fondata nel 2008 a Poitiers da Régis Bonnessée e si è sempre contraddistinta per l’ideazione di giochi principalmente diretti verso le famiglie. La casa editrice, che da oggi entra a far parte del gruppo, è sempre stata al fianco di Asmodee, che negli anni ha supportato l’attività di questo protagonista dell’editoria ludica attraverso i propri canali di distribuzione, ganrantendo così al catalogo Libellud la presenza sul mercato globale. Asmodee è infatti presente in 18 nazioni su 4 continenti (Europa, Nord America, Sud America e Asia) e conta 18 studios in tutto il mondo, distribuendo i suoi prodotti in più di 50 nazioni.

Lo studio è formato da 19 impiegati di 3 nazionalità diverse e durante i suoi 12 anni di attività ha pubblicato 24 giochi e 15 espansioni.

Libellud è una delle case editrici più premiate al mondo: vincitrice di numerosi premi, in particolare per Mysterium (link Amazon) e Dice Forge (link Amazon), così come lo Spiel des Jahres per Dixit nel 2010 (link Amazon), il riconoscimento più importante nel mondo del gioco da tavolo.

Oltre a distinguersi per la qualità dei suoi giochi, Libellud negli anni ha voluto impegnarsi nel campo della beneficenza con la fondazione Libellud Foundation, un ente creato per sostenere i giovani e l’educazione.

Régis Bonnessée, il fondatore di Libellud, ha detto che l’acquisizione di Asmodee è un punto di arrivo raggiunto dopo dodici anni di carriera all’insegna della creatività al servizio dei giocatori, che hanno passato momenti di ispirazione e svago grazie ai loro giochi.

Per Bonnessée, Asmodee e Libellud condividono gli stessi valori e l’acquisizione porterà a nuovi ed eccitanti progetti.

Stéphane Carville, CEO di Asmodee Group, si è detta entusiasta della notizia ed ha elogiato la storia e il lavoro di Libellud, contraddistinto da un catalogo costellato di giochi innovativi e dal design inconfondibile.

Con l’acquisizione Bonnessée lascerà il suo ruolo in Libellud per dedicarsi ad altri progetti, al suo posto come guida dello studio subentrerà Mathieu Aubert.