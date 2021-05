Asmodee Italia: le novità di maggio 2021

Proseguono gli annunci di Asmodee Italia, con le novità disponibili a partire dal mese di maggio 2021. In arrivo diversi nuovi titoli, nuovi romanzi, espansioni e alcune ristampe di giochi in scatola molto richiesti.

Di seguito l’elenco delle nuove uscite:

Faranno invece il loro ritorno sugli scaffali dei negozi: Citadels (Link Amazon), Concept (Link Amazon), Il Trauma Del Tram, Unstable Unicorns (Link Amazon), Shining (Link Amazon), Ticket To Ride Europa (Link Amazon) e Ticket To Ride (Link Amazon).

Here To Slay

Here to Slay è un party game strategico fantasy con carte, per 2-6 giocatori, ideato dai creatori di Unstable Unicorns, in cui i partecipanti giocatori dovranno radunare un gruppo di eroi per sterminare pericolosi mostri. Il gioco sarà caratterizzato da un livello di frenesia e caos tale per cui i giocartori dovranno guardarsi dai nemici, ma soprattutto dai loro amici.

Data di uscita: 7 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 euro

Here to Slay è disponibile per l’acquisto online

Unlock! Mythic Adventures

Tre nuove avventure per questa escape room da tavolo molto apprezzata. Questa edizione di Unlock! conterrà le avventure: Nelle Grinfie Di Ade, L’animal-o-matic e Il Giro Del Mondo In 80 Minuti.

Data di uscita: 7 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 euro

Unlock! Mythic Adventures è disponibile per l’acquisto online

Dune: Imperium

Dune: Imperium sarà un gioco con meccaniche di piazzamento lavoratori e di composizione del mazzo per 1-4 giocatori. Questi due elementi daranno vita a una sfida per il controllo della Spezia, perché come tutti gli appassionati del romanzo di Herbert sanno “Chi controlla la Spezia, controlla l’Universo”.

Data di uscita: 7 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 49,90 euro

Dune: Imperium è disponibile per l’acquisto online

Modern Art

In Modern Art, i giocatori rappresenteranno un museo che cerca di acquistare e rivendere dipinti al miglior prezzo, con lo scopo di accumulare più denaro possibile, attraverso la compravendita di opere d’arte moderna.

Data di uscita: 7 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 euro

Modern Art è disponibile per l’acquisto online

Meadow

Meadow sarà un titolo caratterizzato da meccaniche di raccolta set di carte, dove i giocatori (1-4) dovranno riuscire a collezionare il maggior numero di carte diverse, al fine di diventare gli osservatori della natura più esperti.

Il gioco conterrà oltre 200 carte illustrate ad acquerelli dipinti a mano, 5 buste con mini espansioni e un indice delle carte con curiosità sulla natura.

Data di uscita: 14 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 44,90 euro

Meadow è disponibile per l’acquisto online

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte – Star-Lord

Nuova espansione per il gioco di carte Marvel Champions a tema Guardiani della Galassia. In questa nuova iterazione il gioco ruoterà attorno a Peter Quill, alias Star-Lord. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Star-Lord, incluso un mazzo precostruito.

Data di uscita: 14 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Marvel Champions: LCG – Star-lord è disponibile per l’acquisto online

Marvel Champions: Il Gioco Di Carte – Gamora

Pack tematico di Marvel Champions dedicato a Gamora, la figlia prediletta di Thanos. Questo pack eroe contiene tutto il necessario per giocare come Star-Lord, incluso un mazzo precostruito.

Data di uscita: 28 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Acchiappasogni

Un gioco per bambini vincitore del premio As D’Or 2020 in cui i piccoli giocatori dovranno sconfiggere i propri incubi grazie all’aiuto di teneri Giocattoli Coccolosi.

Data di uscita: seconda metà di maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Acchiappasogni è disponibile per l’acquisto online

Decipher

In questo Party Game i giocatori dovranno costruire e scoprire parole segrete, aiutandosi con le speciali lettere dell’alfabeto destrutturate. In ogni turno un giocatore creerà una parola segreta e i decifratori dovranno raccogliere lettere e indizi per risolvere l’enigma.

Data di uscita: seconda metà di maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 29,90 euro

Decipher è disponibile per l’acquisto online

Keyforge – Racconti Del Crogiolo (Romanzo)

Questo romanzo di Charlotte Llewelyn-Wells accoglie i lettori nel Crogiolo, crocevia dove si raccolgono innumerevoli mondi in costante evoluzione, creature, società ed esseri senzienti trafugati da galassie lontane dagli enigmatici Architetti. In questo luogo agiscono gli Arconti entità divine il cui obiettivo è quello di svelare i segreti del cuore stesso del crogiolo.

Data di uscita: 25 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 euro

Arkham Horror – La Collera Di N’kai (Romanzo)

Josh Reynolds condurrà i lettori in una storia ricca di terrore ambientata ad Arkham. Protagonista della vicenda la contessa Alessandra Zorzi, avventuriera e ladra internazionale, che arriva nella cittadina sulle tracce di un antico corpo mummificato, riesumato da un tumulo in Oklahoma.

Data di uscita: 25 maggio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 euro