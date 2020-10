Asmodee novità autunnali: ecco cosa arriva in italiano

Asmodee Italia ha appena comunicato quali saranno le novità che andranno a ravvivare la prima parte di questo autunno.

La lista è veramente ricca e contiene titoli che variano notevolmente tra loro, assicurando così di poter soddisfare i gusti di tutti gli appassionati del mondo dei giochi da tavolo.

I giochi su cui potremo “mettere le mani” sono veramente molti!

Il mese ormai trascorso ha visto arrivare sul mercato: 7 Wonders Nuova Edizione, 7 Wonders Nuova Edizione- Cities, 7 Wonders Nuova Edizione – Armada, Agricola, Arkcan Horror LGC – Lo zampino di Miaolathotep, Arkham Horror 3° ed – Abissi Oscuri, Harry Potter Hogwart Battle – Difesa contro le arti oscure, Small World of Warcraft, Fallout: legami Atomici, Marvel Champions LCG – L’ascesa del Teschio Rosso e Shining.

Nel corso del mese di Ottobre vedremo invece arrivare i seguenti titoli: Arkham Horror LGC – La Cospirazione di Innsmouth, Dungeons & Dragons – Guida di Volo ai Mostri, Harry Potter un anno a Hogwarts, Il trauma del tram, Marvel Champions LCG – Il re in eterno Kang, Megacity Oceania, Pandemic Legacy Season 0, Throw Throw Burrito, Unstable Unicorns, Viaggi nella terra di mezzo – Creature dell’oscurità

Ecco per voi una breve panoramica di ciascuno di questi titoli. Per rendere più facile la fruizione dell’elenco i prodotti già disponibili sono presentati in ordine alfabetico, tutti gli altri verranno presentati in base alla data di uscita prevista.

Giochi Asmodee usciti a Settembre

7 Wonders Nuova Edizione

Un grande classico arrivato al suo decimo compleanno. Per festeggiare l’evento il gioco viene pubblicato in una nuova edizione, caratterizzata da profondo restyling grafico (pensato anche per venire incontro alle esigenze dei giocatori daltonici) e da una revisione del regolamento, reso ora più snello e accessibile

Viene inoltre introdotta la nuova meccanica delle concatenazioni.

Il gioco è un competitivo per 3-7 giocatori a partire dai 10 anni di età per partite della durata media di circa 30 minuti.

7 Wonders Nuova Edizione – Cities

Espansione dedicata al gioco base, introduce due nuove Meraviglie e la possibilità di giocare in squadra.

Viene inoltre introdotta un nuovo tipo di tessera di carte le città. Anche le modalità di gioco si ampliano grazie all’introduzione di nuovi ruoli: mercenari, ladri, spie e diplomatici.

A concludere questo ricco ampliamento in Cities troveremo anche le carte precedentemente incluse nell’Anniversary Pack Cities, fino ad ora inedite in Italia.

7 Wonders Nuova Edizione – Armada

Seconda espansione del gioco base introduce una nuova Meraviglia e la possibilità di giocare in squadre.

Due nuove tipologie di carte fanno la sua comparsa: Armada e Isola.

Come nella prima espansione avremo nuove elementi per espandere le nostre tattiche di gioco: navigatori, capitani, esploratori e pirati

Agricola

Altro grande classico del gioco da tavola di carattere german, per l’occasione ritradotto e rieditato.

In un’Europa del 1600, appena uscita dall’incubo della peste, i giocatori prenderanno il comando di una famiglia rurale del periodo e dovranno ingegnarsi per gestire a meglio, e far prosperare, la propria fattoria decidendo quali attività prediligere e dove investire il proprio tempo e la propria forza lavoro.

Ogni partita conterà esattamente 14 round: in ciascuno di essi ogni giocatore potrà disporre ciascuno dei propri “membri di famiglia” su una casella: un vero e proprio inno alla capacità gestionali.

Ma la vittoria non verrà solo dal saper valutare le opzioni a noi più favorevoli, ma anche dal saper scegliere dove andare ad ostacolare gli avversari.

Il gioco è un competitivo per 1-4 giocatori a partire dai 12 anni di età per partite della durata media di circa 90 minuti.

Arkcan Horror LGC – Lo zampino di Miaolathotep

Scenario autoconclusivo per Arkhm LCG.

Gli investigatori hanno per le mani, è poprio ilc aso di dirlo una Brutta gatta da pelare: ka città di Arkham è sotto l’attacco di Miaolathotep, il Caos Strusciante!

Nei panni di piccoli, e adorabili, cuccioli, i giocatori dovranno impedire la distruzione della città e salvare così il mondo intero.

Il gioco è affrontabile da 1 a 4 giocatori a partire dai 14 anni di età per partite della durata media di circa 60-120 minuti.

Segnaliamo che aprte degli incassi, visto la natura “animalesca” del gioco, sarà devoluto al Canile Intercomunale di Novellara

Arkham Horror 3° ed – Abissi Oscuri

Una massiccia espansione per Arkham Horror che spsota le indagini da Arkham alle città del Massachussetts di Kingsport e Innsmouth.

Vengono presentati 8 nuovi investigatori che verranno posti di fronte a quattro scenari inediti che li porteranno a combattere nuovi orrori provenienti dall’oceano.

Abissi Oscuri prevede oltre 150 nuove carte incontro ed evento cui si accompagnano nuovi supporti, mostri, condizioni e la meccanica del terrore.

Giocabile da 1 a 6 persone, da 14 anni di età, per partite della durata di 120-180 minuti

Fallout: legami atomici

Espansione dedicata a Fallout. Nel gioco base abbiamo avuto modo di fare conoscenza con la Zona Contaminata: un luogo irto di pericoli, povero di risorse ma ricco di nemici pronti a derubarci del poco che abbiamo.

Fallout: legami atomici ci permetterà di affrontare tutto questo introducendo tutta una serie di elementi che permetteranno di trasformare gli scenari presenti in Fallout: il gioco da tavolo e nell’espansione New California in missioni collaborative.

Si potrà giocare da 1 a 4 giocatori a partire dai 14 anni di età, per una durata media di 120-150 minuti a partita.

Harry Potter Hogwart Battle: Difesa contro le arti oscure

Un gioco competitivo che fa del deck building la sua meccanica base. In turni veloci e serrati dovremo fare le nostre azioni ed arrivare a stordire l’avversario 3 volte. Per farlo dovremo scegliere con cura le nostre azioni ed acquisire le carte giuste per costruire un mazzo sempre più potente e performante.

Gioco per due persone, a partire da 11 anni di età, per partite da 30-60 minuti.

Marvel Champions: il gioco di carte – L’ascesa del Teschio Rosso

Una vera e propria mega–espansione: ben 256 carte che permetteranno di affrontare una delle più grandi nemesi del mondo Marvel, Teschio Rosso!

Il folle scienziato sarà aiutato dalle risorse dell’Hydra e da un nutrito gruppo di spietati mercenari.

In questa espansione potremo giocare 5 nuovi scenari inediti che, grazie alle connessioni tra i singoli episodi, vanno a costruire una vera e propria storia d’azione. Ad ogni episodio saremo infatti chiamati a combattere contro uno specifico avversario finale: Crossbones, l’Uomo Assorbente, Taskmaster, Arnim Zola e Teschio Rosso

Vengono inoltre introdotti due nuovi mazzi eroe completi: Occhio di Falco e Spider Woman

Il gioco può essere affrontato da 1 a 4 giocatori, dai 14 anni, per una durata media di 45-90 minuti a partita.

Shining

Shining il gioco da tavolo è un prodotto a base di suspance e sopravvivenza. Come custodi del famigerato Overlook Hotel, reso celebre dalla penna di Stephen King, dovremo trovare la Forza di Volontà per resistere ai tentativi di possessione delle malvagie forze che animano l’edificio.

Coloro che dovessero fallire si troveranno ad attaccare,e perfino ad uccidere, i propri compagni di avventura.

Il gioco non prevede sconti di nessun tipo: per vincere TUTTI i custodi dovranno arrivare vivi alla fine della partita.

Il gioco è affrontabile sia in modalità collaborativa sia tutti contro uno, dove un giocatore vestirà il ruolo del Corrotto.

L’aspetto grafico e stato studiato per riproporre l’atmosfera inquietante del celebre film; non manca la presenza di alcune piccole chicche, come il segnalino primo giocatore a guisa di portachiavi della famigerata stanza 237.

Small World of Warcraft

Small World of Warcraft è un’edizione “speciale” di Small World dedicata al MMORPG più famoso e venduto di sempre, nato dalla stretta collaborazione tra Days Of Wonder e Blizzard.

I giocatori potranno gestire poteri e razze tipiche del mondo Azeroth, sconvolto da un’eterna battaglia tra Orda Alleanza, cercando di ottenerne il controllo: saremo chiamati a conquistare terreni leggendari e a sfruttare il potere di leggendari Artefatti ma anche a prendere difficili decisioni. Non sarà infatti insolito che la civiltà che saremo chiamati a guidare possa andare incontro ad un irreparabile declino. Dovremo quindi capire quando abbandonarla per prendere le redini di una nuova e ancora vigorosa cultura .

Il gioco è un competitivo per 2-5 giocatori a partire dai 10 anni di età per partite della durata media di circa 40-80 minuti.

Giochi Asmodee in arrivo ad Ottobre

Marvel Champions: il gioco di carte – Il re in eterno Kang

Un’espansione da 73 carte dove viene introdotto un nuovo scenario che ci porterà ad affrontare 6 diverse versioni di Kang, il tirannico viaggiatore temporale.

Qui gli eroi, dispersi nello spazio tempo, dovranno trovare il modo di riunirsi per affrontare, e fermare per sempre, questo spietato nemico.

Il pacchetto si snoda in tre set di incontr modulari composti da minacce passate, presenti e future.

Da 1 a 4 giocatori, a partire dai 12 anni, per partite della durata di 45-90 minuti

Marvel Champions LCG – Il re in eterno Kang (link Amazon) sarà disponibile a partire dal 2 ottobre e avrà un prezzo di 19,90 euro

Megacity Oceania

Un non troppo impegnativo gioco di destrezza e strategia dove ad ogni partita saremo chiamati a costruire una nuova, e sempre diversa, MegaCity.

Anno 2100, Australia: nei panni di ingegneri del futuro, i giocatori si sfideranno per ottenere contratti e erigere avveniristiche torri poggiate su piattaforme galleggianti. Ad ogni partita dovranno conquistare nuovi primati e costruire nuovi magnifici edifici. Obiettivo: diventare il più prestigioso ingegnere di sempre.

Gioco per 2-4 giocatori a partire da 8 anni di età, per partite della durata di 45-60 minuti.

Harry Potter: un anno a Hogwarts

Un gioco stand alone ispirato alla famosa saga di libri. Come studenti di una delle casate di Hogwarts i giocatori dovranno competere per accumulare il maggior numero di punti per la Coppa delle Case.

Si potranno affrontare in duello altri studenti, oppure sconfiggere nemici in apposite missioni; il tutto con l’aiuto di carte incantesimo e pozioni per potenziare attacchi e difese.

Sarà possibile giocare in solitario, squadre o tutti contro tutti

Sono presenti 30 carte missione, un tabellone per le partite di Quidditch e la modalità di gioco speciale “il Ritorno di Voldemort”

Da 1 a 8 giocatori, dai 7 anni, per partite di 20-45 minuti.



Harry Potter: un anno a Hogwarts sarà disponibile a partire dal 15 ottobre e avrà un prezzo di 34,90 euro.

Il trauma del tram

Un party game di dilemmi morali e…omicidi su binari.

nel ruolo del Conducente di un tram fuori controllo, i giocatori dovranno scegliere su quale binario mandare il loro veicolo e…. investire chiunque sul loro cammino.

Due squadre dovranno convincere il Conducente a scegliere il binario della squadra avversaria. per farlo dovranno sfruttarecarte Innocente e Colpevole da mettere di fronte al tram e tutta una serie di modificatori che daranno “valide” informazioni per indirizzare la scelta finale.

Gioco per 2-13 giocatori,dai 16 anni di età, per partite di 30-90 minuti.



Il trauma del tram sarà disponibile a partire dal 29 Ottobre ad un prezzo consigliato di 24,90 euro.

Pandemic Legacy Season 0

1962, il mondo è all’apice della Guerra Fredda: i sovietici stanno sviluppando una nuova arma batteriologica in grado di portare una devastazione senza uguali.

In questo terzo volume cooperativo della linea Pandemic i giocatori viaggeranno per il mondo sotto copertura, nel tentativo di stanare i nemici e scoprire i loro segreti.

Pandemic Legacy Season 0 è diviso in un arco temporale di 12 mesi a partire dal gennaio del 1962: per ogni mese sarà necessario portare a termine una missione e le decisioni che verranno presse influenzeranno le partite successive.

Da 1 a 4 giocatori, dai 14 anni di età, per partite della durata di circa 60 minuti.



Arkham Horror: il gioco di carte – La Cospirazione di Innsmouth

Espansione per Arkham Horror: il gioco di carte dove vengono presentati i primi due scenari del ciclo La Cospirazione di Innsmouth.

La storia spingerà i giocatori nella tormentata cittadina, dove dovranno ritrovare i ricordi perduti e svelare la verità che si cela dietro alle dicerie. Guidati da flashback i giocatori otterranno informazioni sul passato e, se sapranno sfruttarle, potrebbero cambiare il futuro. Sempre ammesso di voler scoprire la verità.

Giocabile in 1 o 2 persone, dai 14 anni, per partite di 60-120 minuti, Arkham Horror LGC – La Cospirazione di Innsmouth avrà un prezzo consigliato al pubblico di 29,90 euro e sarà disponibile nel corso del mese di Ottobre; purtroppo al momento in cui scriviamo non è ancora stata comunicata la data ufficiale di immissione sul mercato.

Dungeons & Dragons – Guida di Volo ai Mostri

Il tanto atteso del famoso Volothamp Geddarm, auto-eletta guida al mondo di Faerun.

in questo nuovo volume del suo sapere Volo ci illustra nei dettagli alcune delle creature più classiche del mondo di D&D.

Saranno ovviamente presenti diversi interventi di Elminster, il saggio di Shadowdale, che non mancherà di correggere gli errori più evidenti.

Nel corso del libro scopriremo le storie di numerosi mostri (come giganti, Mind Flayer, orchi e goblin) che permetteranno ai master di sviluppare nuove avventure, ma ci sarà anche materiale dedicato ai giocatori: saranno presentate nuove razze giocabili

Dungeons & Dragons – Guida di Volo ai Mostri avrà un prezzo consigliato al pubblico di 50,00 euro e sarà disponibile nel corso del mese di Ottobre; purtroppo al momento in cui scriviamo non è ancora stata comunicata la data ufficiale di immissione sul mercato.

Throw Throw Burrito

Creato dagli autori di Exploding Kittens, un party game che combina carte e duelli all’ultimo sangue!

I giocatori dovranno collezionare carte fino ad avere dei tris uguali per ottenere punti ma alla stesso tempo potranno sfruttare le carte Burrito per costringere gli avversari a lottare tra di loro a colpi di… Burrito!

Secondo il consolidato codice dei duelli d’onore, coloro che saranno chiamati a sfidarsi dovranno armarsi,di un Burrito in schiuma morbida porsi schiena contro schiena, fare 3 passi e “sparare”! Chi viene colpito perde punti.

Giocabile da 2 a 10 persone, dai 7 anni, per partite di 15 minuti, Throw Throw Burrito avrà un prezzo consigliato al pubblico di 24,90 euro e sarà disponibile nel corso del mese di Ottobre; purtroppo al momento in cui scriviamo non è ancora stata comunicata la data ufficiale di immissione sul mercato.

Unstable Unicorns

Un gioco di carte strategico rapido e divertente che vi darà in mano due elementi apparentemente inconciliabili: Unicorni e Distruzione!

Ogni giocatore dovrà costruire il proprio esercito di unicorni e fare di tutto per arrivare alla vittoria: ogni genere di scorrettezza è ammessa, anche tradire i propri amici.

Partendo da una mano iniziale di 5 carte dovremo trovare il giusto equilibrio tra potenziare la nostra stalla e ostacolare gli altri giocatori. Come è presto detto: avremo a nsotra disposizione bombe di glitter, unicorni-narvali, speciali nitriti e molto altro ancora.

Obiettivo essere il primo ad avere 7 unicorni nella stalla

Giocabile da 2 a 8 persone, dai 14 anni, per partite di 30 minuti, Unstable Unicorns avrà un prezzo consigliato al pubblico di 24,90 euro e sarà disponibile nel corso del mese di Ottobre; purtroppo al momento in cui scriviamo non è ancora stata comunicata la data ufficiale di immissione sul mercato.

Viaggi nella terra di mezzo – Creature dell’oscurità

Un pack che include tre dettagliate miniature in plastica non dipinte da utilizzare come nemici per le campagne Sentieri nell’Ombra e Il Fantasma di Dale per il gioco base il Signore degli anelli: Viaggi nella terra di mezzo

Sono inoltre inclusi 6 nuovi oggetti e 3 Titoli