Asmodee Italia: le novità di gennaio 2021

Asmodee Italia è pronta a cominciare il 2021 con grande slancio ed energia, l’editore ha infatti diffuso l’elenco delle novità che saranno disponibili a partire da gennaio 2021, portando nei negozi numerosi titoli, tra espansioni e nuovi giochi.

Di seguito l’elenco delle nuove uscite:

Inoltre ricordiamo che tra le novità di dicembre sono disponibili in commercio La Notte Dei Morti Viventi: A Zombicide Game (Link Amazon) e Wavelenght (Link Amazon).

Arkham Horror: Il Gioco Di Carte – Orrore Ad Alta Velocità

Si tratta dello Scenario V (carte 189–219) della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Questo pack, per 1-4 giocatori, contiene 60 carte comprese nuove carte giocatore ideate per espandere i mazzi esistenti, e un nuovo scenario che può essere giocato in modalità autoconclusiva o come parte della campagna La Cospirazione di Innsmouth.

Data di uscita prevista: 8 gennaio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 14,90 euro

Arkham Horror LCG – Orrore Ad Alta Velocità è disponibile per l’acquisto online

Le Espansioni Per L’isola Di Fuoco

La ristampa dello storico gioco in scatola L’Isola di Fuoco vedrà l’arrivo delle numerose espansioni, che amplieranno ancora di più l’avventura sulla pericolosa isola di Vul-Kar.

I giocatori potranno scegliere tra Il Relitto Della Sciabola Cremisi (39,90 euro), L’ultimo Avventuriero (24,90 euro), Bagni Di Ragni (34,90 euro) e Tigri Leste e Api Funeste! (14,90 euro)

Data di uscita prevista: 14 gennaio 2021

Tre Draghi Al Buio – Edizione Leggendaria

Direttamente dalle taverne di Dungeons & Dragons ecco il gioco Tre Draghi al Buio in cui da 2 a 6 giocatori si sfideranno cercando di ottenere lo “stormo” perfetto. Per avere successo (e accaparrarsi il piatto con tutte le puntate) occorrerà una composizione di 3 o più carte, che siano Draghi o Mortali. Fin qui potrebbe sembrare un tranquillo gioco di carte, tuttavia le carte più deboli avranno il potere di scatenare scenari dagli esiti imprevedibili che potrebbero ribaltare le sorti della partita.

Data di uscita prevista: 28 gennaio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 24,90 euro

Splendor Marvel

Splendor Marvel è un light game in cui i giocatori (da 2 a 4) dovranno formare una squadra di supereroi per provare a fermare Thanos, per evitare la fine del mondo.

Per riuscire in questa impresa occorrerà accumulare Punti Infinito e bonus che li aiuteranno a reclutare personaggi più potenti e ad acquisire Luoghi, fino a quando avranno radunato abbastanza personaggi e Punti Infinito per poter reclamare il Guanto e vincere la partita.

Data di uscita prevista: 28 gennaio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 34,90 euro

Caverna

Caverna: I contadini delle caverne è un gioco gestionale per 1-7 giocatori in cui occorrerà scavare alla ricerca di tesori e arredare la propria caverna affinché possa diventare uno spazio confortevole e abitabile. I giocatori dovranno riuscire ad ottimizzare le loro risorse per ottenere quanta più ricchezza possibile e vincere così la partita.

Data di uscita prevista: 28 gennaio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 74,99 euro

T.I.M.E Stories – Il Caso Heiden

Anno 2468. Notata da un reclutatore, Tess Heiden ha superato brillantemente i numerosi test necessari a unirsi a un’organizzazione segreta. Ma non sa cosa l’aspetta: l’Agenzia T.I.M.E invia da diversi anni i suoi agenti in viaggio nel tempo. Grazie alle loro molte risorse, riescono a impedire anomalie e paradossi inviando i loro agenti in diverse epoche e luoghi del mondo. Ma nel corso delle sue tante missioni Tess scopre che non sono gli unici a utilizzare i corridoi del tempo e inizia a farsi domande sulla vera natura dell’Agenzia T.I.M.E…

Data di uscita prevista: 28 gennaio 2021

Prezzo di vendita consigliato: 16,90 euro

TIME Stories Revolution

TIME Stories Revolution contiene un nuovo ciclo di missioni per riscoprire l’universo di TIME Stories. TIME Stories Revolution è un gioco completo standalone, per 2-4 giocatori, in cui le missioni possono essere giocate in qualsiasi ordine.

I giocatori potranno scegliere tra TIME Stories Revolution – Experience (19,90) e Time Stories Revolution – Il Progetto Hadal (29,90 euro).

Data di uscita prevista: 28 gennaio 2021