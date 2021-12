Asmodee Italia: tutte le novità in arrivo a dicembre 2021

Asmodee Italia è pronta a concludere il 2021 con grande slancio ed energia, l’editore ha infatti diffuso l’elenco delle novità di dicembre 2021, portando nei negozi numerosi titoli, tra espansioni e nuovi giochi. Ecco a voi l’elenco delle nuove uscite.

HARRY POTTER: LA COPPA DELLE CASE

Data di uscita: 6 dicembre 2021

Benvenuti all’inizio di un nuovo anno scolastico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts! La Coppa delle Case invita gli studenti più brillanti a competere in questo gioco di piazzamento lavoratori. Sarà indispensabile usare la Conoscenza e la Magia acquisita per imparare le Lezioni e completare le Sfide. Guadagnare il maggior numero di punti per la propria Casa permetterà di essere proclamati Campioni della Coppa delle Case!

USAopoly Autori: Nate Heiss, Kami Mandell

EXPLODING MINIONS

Data di uscita: 6 dicembre 2021

I Minion hanno invaso l’universo di Exploding Kittens! Il vostro gioco di carte esplosivo preferito, in una nuova versione a tema Minions, con nuovi tipi di carte e magici hotbanana-dog. Un gioco di carte per chi ama banane ed esplosioni e unicorni fiammanti e a volte anche idranti.

24,90 € Studio: Exploding Kittens

WATCH DOGS: LEGION – DAY ZERO (ROMANZO)

Data di uscita: 6 dicembre 2021

Un movimento di resistenza segreto è l’estrema linea di difesa in questo entusiasmante prequel del videogame di Ubisoft, Watch Dogs Legion. Il fattorino Olly Soames è l’ultimo acquisto del movimento di resistenza DedSec, e, quando un estraneo viene ucciso davanti ai suoi occhi, il pericolo si rivela più vicino di quanto pensi. Per Sarah Lincoln, una giovane e bellicosa politica, una serie di omicidi rappresenta l’opportunità perfetta per farsi un nome. Ro Hayes, ex lottatrice di MMA, si è messa nei guai con la gang più brutale di Londra e la sua sopravvivenza dipende dai

segreti di un uomo morto. Danny, il fratello di Ro, ha un contratto nuovo di zecca con una compagnia militare privata, Albion, e la sua nuova carriera lo sta portando su sentieri poco raccomandabili. Quattro vite vengono coinvolte in un complotto criminale che minaccia di distruggere il DedSec e di gettare nel caos tutta Londra. Qualcosa di davvero orribile sta avvenendo in città…

Genere: Romanzo

Romanzo Prezzo di vendita consigliato: 16,90 €

16,90 € Studio: Aconyte Books

Aconyte Books Autori: Josh Reynolds, James Swallow

THE ISLAND

Data di uscita prevista: 14 dicembre 2021

All’inizio del ventesimo secolo una misteriosa isola viene scoperta in mezzo all’oceano. Gli esploratori stanno per abbandonarla con le loro sacche ricolme di tesori, ma l’isola inizia lentamente ad affondare. Presi dal panico, gli avventurieri devono cercare di evitare un gramo destino. I più fortunati faranno ritorno su una barca, mentre i più sfortunati dovranno raggiungere la salvezza a nuoto. Ma nessuno di loro sarà al sicuro dai mostri marini, dagli squali e dalle balene che infestano questa parte dell’oceano! Chi riuscirà a raggiungere la terraferma?

Zygomatic Autore: Julian Courtland-Smith

Julian Courtland-Smith Illustrazioni: David Ausloos

THE ISLAND – IL RITORNO

In The Island, non si vorrebbe mai abbandonare nessuno… Ora, grazie a questa mini espansione 5-6 giocatori che aumenta il numero di giocatori per partita, non dovrai abbandonare neppure i tuoi amici! Gioca a partite ancora più divertenti ed emozionanti fino a 6 giocatori!

DELFINI E DADI IMMERSIONE!

Le Creature marine che circondano l’isola di Atlantide sono estremamente pericolose e ora possono anche nuotare più velocemente e immergersi per sferrare attacchi improvvisi a Nuotatori e Barche! Fortunatamente degli amichevoli Delfini arriveranno in soccorso degli Esploratori proteggendoli dagli attacchi… sarà sufficiente per sopravvivere a questa avventura?

LA PIOVRA GIGANTE!

Una nuova Creatura marina è stata avvistata al largo di Atlantide: la Piovra Gigante! Con i suoi lunghi tentacoli, questa creatura riesce non solo a raggiungere gli Esploratori sulle Barche, ma anche quelli sulla terraferma! Con questa nuova mini espansione, aggiungete un nuovo brivido alle emozionanti avventure di The Island!

: Zygomatic Autore : Julian Courtland-Smith

: Julian Courtland-Smith Illustrazioni: Jean-Brice Dugait e Stéphane Gantiez

HARRY POTTER WIZARDING QUIZ

Un gioco a quiz con ben 1000 domande per mettere alla prova la propria conoscenza sull’universo del maghetto più famoso al mondo! Basta premere il pulsante e seguire la voce, è la consolle a occuparsi di tutto: porrà le domande e segnerà i punti! I giocatori non dovranno pensare a nulla, se non… alla risposta giusta! L’obiettivo è quello di difendere i colori della propria Casa rispondendo alle domande e guadagnando punti. Ad ogni errore si perderanno invece punti! La Casa con il punteggio più alto vincerà la Coppa delle Case! Chi sarà il mago più in gamba?

: 29,90 € Studio: Zanzoon

HARRY POTTER: L’ASCESA DEI MANGIAMORTE

Harry Potter: L’Ascesa dei Mangiamorte è un gioco collaborativo di carte e dadi per 2-4 giocatori, ambientato durante gli eventi de L’Ordine della Fenice. Nel corso della partita, ogni giocatore radunerà streghe e maghi dell’Ordine della Fenice, dell’Esercito di Silente e di Hogwarts per combattere contro la crescente minaccia rappresentata da Lord Voldemort e i suoi Mangiamorte, al fine di impedire loro di diffondere la propria oscura influenza tra i vari Luoghi del Mondo Magico!

: USAopoly Autori: Patrick Marino, Andrew Wolf

LE CRONACHE DI AVEL

Eroi ed eroine! Benvenuti ad Avel, terra di incredibili luoghi e creature, circondata da decine di magiche lune. Avel ha bisogno di aiuto! Kurodar, la Luna Oscura, si è levata in cielo e l’antico potere che emana ha risvegliato le forze del male. Solo veri eroi ed eroine saranno in grado di proteggere il tesoro più prezioso di Avel, il Gioiello Guaritore, dalla distruzione. Ne Le Cronache di Avel bisognerà creare il proprio personaggio, combattere i mostri, ottenere monete ed equipaggiamenti, esplorare il territorio, prepararsi ad incontrare la Bestia, sconfiggere i propri nemici ed infine salvare il castello.

: Rebel Autore : Przemek Wojtkowiak

: Przemek Wojtkowiak Illustrazioni: Bartłomiej Kordowski

LE CRONACHE DI AVEL: MINI ESPANSIONE

I mostri che si aggirano nei dintorni del Castello di Avel e, soprattutto, la Bestia che incombe, costituiscono un reale pericolo per gli abitanti di queste terre. Non sorprende, quindi, che tutti vogliano dare il proprio contributo in vista di questa battaglia. Gli artigiani fabbricano strumenti e armi, i nani costruiscono macchine d’assedio, gli erboristi formulano nuove ricette e fanno bollire pozioni. Anche le genti delle terre selvagge si uniranno alla battaglia, se verrà dimostrato il proprio coraggio sconfiggendo i mostri. Il loro aiuto andrà sfruttato per proteggere insieme il Castello di Avel! Nuovi utilissimi equipaggiamenti per i propri personaggi e nuovi angoli di mondo da scoprire (tessere tabellone) con relativi effetti! Nuovi nemici, i mostri, ma anche nuovi amici, gli animali.