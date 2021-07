Assassin’s Creed e Watch Dogs: arrivano i nuovi romanzi

Panini Comics e Asmodee Italia annunciano l’arrivo di due nuovi romanzi che andranno ad arricchire ed espandere il già ricco universo di Assassin’s Creed e Watch Dogs: Legion. I nuovi romanzi sono editi negli USA da Aconyte, la divisione romanzi di Asmodee Entertainment. Scopriamo insieme i dettagli dei nuovi romanzi in arrivo ambientati negli universi di Assassin’s Creed e Watch Dogs. Acquistate l’ultimo capitolo della saga di Assassin’s Creed, Valhalla (di cui trovate qui la recensione) per PS4 qui su Amazon. Approfittate dello sconto!

Assassin’s Creed: The Ming Storm

Scritto dall’autore di best seller Yan Leisheng, Assassin’s Creed: The Ming Storm racconta la storia di Shao Jun, già comparsa nel gioco Assassin’s Creed Chronicles: China e nel cortometraggio Assassin’s Creed: Embers. Shao Jun è un’assassina che vive nella Cina del XVI secolo costretta a fuggire in Europa, dove si addestra alla corte di Ezio Auditore, in attesa di tornare in patria per riprendere ciò che è suo.

Assassin’s Creed: The Ming Storm è il primo libro di una trilogia per Panini Comics che farà luce su nuovi aspetti della Confraternita degli Assassini e che permetterà a tutti gli appassionati di approfondire la conoscenza di Shao Jun e del suo mondo.

Assassin’s Creed: The Ming Storm sarà disponibile per l’acquisto dal 18 novembre 2021.

Watch Dogs: Legion – Day Zero

Day Zero è il romanzo prequel agli eventi del videogioco Watch Dogs: Legion. In una Londra cupa e distopica, sinistre forze in lotta per il controllo della nazione vengono contrastate da un gruppo segreto di attivisti e hacker noto come “DedSec”. Scritto dagli autori inglesi James Swallow e Josh Reynolds e in uscita per Asmodee Italia, il romanzo racconta di un aspirante hacker, il fattorino Olly Soames, il quale, dopo aver assistito a un omicidio, si ritrova invischiato in un complotto. Olly non è il solo nei guai, e in Day Zero vengono raccontate le storie di altre tre persone coinvolte in un giro criminale che minaccia di gettare nel caos la città…

Watch Dogs: Legion – Day Zero è in uscita il 25 novembre 2021.

Assassin’s Creed: The Ming Storm e Watch Dogs: Legion Day Zero sono dunque romanzi da non perdere per i fan di due titoli che da anni entusiasmano milioni di giocatori.

Per maggiori informazioni sui due romanzi, visitate i canali social ufficiali di Panini Comics e di Asmodee Italia.