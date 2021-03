Auroboros: Coils of the Serpent: annunciata una nuova ambientazione per 5E

Warchief Gaming ha presentato il suo primo gioco di ruolo: si tratta di Auroboros: Coils of the Serpent, un’ambientazione originale per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons. A presentare questo nuovo progetto è stato nientemeno che Chris Metzen, co-proprietario di Warchief Gaming ed ex vicepresidente di Blizzard Entertainment.

Warchief Gaming è stata fondata da Chris Metzen e Mike Gilmartin, entrambi ex dirigenti di Blizzard e menti dietro titoli come Warcraft e Diablo; la decisione di avventurarsi nel mondo dell’editoria ludica è stata maturata in seguito alla necessità di allontanarsi dal mondo del gaming caratterizzato da ritmi frenetici. Il loro obiettivo con questa nuova casa editrice è quello di creare qualcosa che possano controllare direttamente.

Auroboros: Coils of the Serpent è nata come ambientazione originale di Chris Metzen ed è stata creata per il suo gruppo di gioco durante le loro avventure di AD&D. La versione attualizzata per la Quinta Edizione sarà un gioco di ruolo caratterizzato da un approccio fantasy classico, ma includerà elementi distintivi sia per il worldbuilding che nel sistema di gioco. Pur essendo completamente compatibile con la 5E, Auroboros presenterà alcune nuove regole e varianti che permetteranno ai giocatori particolari sviluppi del personaggio. La più clamorosa di queste novità sarà la presenza del “Sistema Auroboros”, una regola che consentirà ad alcuni personaggi di attingere al potere del serpente del mondo per compiere imprese miracolose.

Attingere da questo potere leggendario avrà un costo in termini di sanità mentale e con il passare del tempo vi sarà la possibilità concreta che i personaggi che sono entrati in contatto con questa forza primordiale cedano completamente alla corruzione e alla pazzia, diventando a tutti gli effetti dei nemici.

Per sostenere i costi di pubblicazione e finanziare il progetto, Warchief Gaming, utilizzerà il crowdfunding tramite una campagna Kickstarter, che sarà lanciata il prossimo 20 aprile. La campagna servirà per produrre il primo manuale del gioco, Worldbook: Lawbrand, che conterrà tutto il necessario per iniziare a giocare una partita di Auroboros.

Worldbook: Lawbrand presenterà una panoramica dell’ambientazione, nonché sistemi per la creazione di personaggi con cinque nuove specie (oltre alle classici lignaggi fantasy come elfi e nani), nuove sottoclassi, come ad esempio il Wraith Blade o un guerriero druidico denominato Wild Keeper.

Se la campagna Kickstarter dovesse avere successo Worldbook: Lawbrand sarà il primo manuale di Auroboros. Warchief Gaming si propone, come obiettivo a lungo termine di realizzare diverso materiale di gioco al fine di espandere il suo nuovo mondo fantastico.