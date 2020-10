Avamposto 31: fumetto, qual è lo stato dell’arte?

Vi siete resi conto di quanti eventi cruciali hanno attraversato il mondo del fumetto questa settimana? Film in arrivo, manifestazioni culturali, hit parade dei libri e tutto all’insegna dei comics. Si prepara la nuova puntata del programma streaming “Avamposto 31” in onda ogni venerdì alle ore 17:30 sul Canale Twitch di Cultura POP dove si danno appuntamento e si ritrovano autori, disegnatori, editori ed appassionati del mondo del fumetto e della cultura POP in generale!

Avamposto 31 – 30/10/2020

Nell’arco dei pochi giorni che sono trascorsi dalla scorsa puntata di Avamposto 31 a oggi una incredibile serie di avvenimenti hanno percorso il mondo del fumetto in un turbinio di commenti, polemiche e stimoli di genere molto diverso tra loro. È stato pubblicato il primo tesser del nuovo film di Diabolik diretto dai Manetti Bros e contemporaneamente gli attori che lo interpretano sono apparsi sulla copertina di uno dei più importanti settimanali di informazione italiani. Il glaciale Luca Marinelli nei panni del Re del Crimine, la bellissima Miriam Leone in quelli della sua compagna Eva Kant e l’irriconoscibile Valerio Mastrandrea alias l’ispettore Ginko sono gli interpreti giusti?

Gli ospiti della puntata

Ne parleremo come sempre con Loris Cantarelli, direttore editoriale della rivista Fumo di China che sta per arrivare in edicola proprio in questi giorni con il numero 300. In studio per approfondire i tanti temi legati a questa settimana così speciale ci sarà Mirco Zilio, sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore, scrittore e umorista. Con lui avremo ospite in collegamento Moreno Burattini, curatore di Zagor, che è stato uno degli autori coinvolti nell’importante iniziativa de “La Settimana della Lingua Italiana nel mondo”, promossa dal governo e giunta ormai alla sua ventesima edizione. Una delle più importanti iniziative di celebrazione della lingua italiana a livello internazionale ha scelto il fumetto come simbolo e portabandiera.

The Mandalorian visto da Andrea Artusi

Tutto questo accadeva proprio mentre la nuova graphic novel di Zerocalcare raggiungeva la vetta della classifica dei libri più venduti in Italia, un altro evento che commenteremo con il sempre acuto e puntuale Andrea Voglino mentre Luca Bellin, in collegamento da Supergulp Mestre, scopriremo quali sono state le hit in fumetteria in queste ultime settimane. Altro ospite importante sarà Marco Grasso, responsabile artistico dell’area mostre della manifestazione Etna Comics, con il quale cercheremo di capire quale sarà il futuro che ci attende nell’area degli eventi pubblici legati al fumetto e Manuel Enrico, dalla redazione di Cultura Pop di Tom’s Hardware, che ci accompagnerà nei segreti della continuità della serie Disney The Mandalorian.

Dove vedere Avamposto 31?

Per seguire in diretta live la puntata di Avamposto 31 basta collegarsi ogni venerdì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 15:30 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP