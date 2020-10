The Mandalorian 2: cosa si aspettano i fan?

The Mandalorian, la prima serie live action di Star Wars, è stato uno di prodotti di maggior successo di Disney+, un exploit che si spera venga replicato con i nuovi episodi delle avventure del Mandaloriano e del Bambino, in arrivo sul servizio streaming di Disney dal 30 ottobre. In questi mesi si sono susseguite speranze e voci di corridoio su cosa avremmo dovuto attenderci da The Mandalorian 2, tra ritorni eccellenti e nuovi personaggi, ma quanto prospettato dall’ultimo trailer sembra indicare che possiamo attenderci grandi cose.

Dopo aver visto il trailer di The Mandalorian 2, abbiamo chiesto ad alcuni celebri appassionati di fantascienza tra disegnatori e addetti del settore di condividere con noi quali sono le aspettative per questa seconda stagione delle avventure del Mando e del Bambino.

Andrea Guglielmino è esperto di cinema e serie tv, divulgatore e sceneggatiore di funetti. E’ un appassionato di Star Wars della primissima ora.

The Mandalorian, la prima stagione, è stata una boccata d’aria fresca per quelli della mia generazione, classe ’76, letteralmente cresciuti insieme a Star Wars, che è del ’77, per lo più pacificati ma sostanzialmente poco soddisfatti da quanto fatto con la saga al cinema da Disney. Non perché sia stato fatto male, ma perché è stato fatto sostanzialmente per un pubblico nuovo, concedendo a noi della vecchia guardia solo qualche momento di intensa nostalgia. Ci piace soprattutto se abbiamo eredi, perché romanticamente ci fa fantasticare su quanto un giorno loro saranno appassionati di Forza e Caccia Spaziali come non lo siamo stati fino alla nostra età, ma raramente ci parla chiamandoci in causa direttamente. The Mandalorian, invece, mi è piaciuto in maniera diversa, diretta, senza filtri.

The Mandalorian visto da Toni Viceconti

Mi è piaciuto come qualcuno che mi guarda negli occhi – pur attraverso il visore di una maschera inespugnabile – e mi dice “Ehi, ce l’ho con te. A me gli occhi. Ce l’ho con te che hai amato i ritmi dilatati della prima trilogia, che non sei abituato ai cambi repentini di tono, che apprezzi l’epica più delle battute, che conosci Sergio Leone e Kurosawa, proprio come George Lucas. Ce l’ho con te, vecchio lupo di mare. Adesso a me gli occhi e guarda cosa ti combino”. Mi è piaciuto e, pur essendo un prodotto televisivo – a margine, prodotto che generalmente amo poco, essendo cresciuto con la sala e con la sintesi di due, massimo tre ore di film – non solo è costruito con l’andamento di una pellicola cinematografica – le puntate durano poco e rappresentano fondamentalmente i sottocapitoli di una grande scrittura in tre atti.

Alla fine, messe insieme, danno 160 minuti, meno dell’edizione standard de La compagnia dell’Anello, giusto per fare un esempio – ma perché al prodotto cinematografico è assolutamente complementare. Disney + – ma vale per qualsiasi piattaforma – non vende la serie. Vende un pacchetto. E dunque, quando si va nel dettaglio del prodotto, si può permettere più rifiniture, un indirizzo maggiore. Se The Mandalorian piace prevalentemente ai quarantenni, va bene, perché per i più piccoli ci sono molti altri prodotti venduti nel medesimo prezzo di partenza. Un film – parliamo dell’epoca pre Covid, è passato un anno e ne sembrano passati dieci – deve invece piacere a tutti nello stesso momento, se è un blockbuster con aspirazioni da campione di incassi. E ha poco tempo per farlo perché se non va bene la prima settimana le sale lo smontano. Quindi ci deve essere tutto e tutto insieme: dramma, commedia, avventura, sentimento, commedia. Sì, commedia due volte. Si veda anche il caso dei supereroi Marvel, perché dopotutto è il tenere più amato e conciliante. E’ l problema del grande cinema di oggi. Accontenta un po’ tutti, ma in pieno quasi mai nessuno.

E’ apprezzato, e gli incassi lo dimostrano, ma raramente fa epoca. Probabilmente è vero che il futuro del cinema di ieri – per quanto sia contraddittoria questa affermazione – sta nelle piattaforme più che nella sala. The Mandalorian ha rappresentato, in questo, una piccola rivoluzione. E dunque tendo ad aspettarmi che questa piccola rivoluzione sia portata avanti anche nella seconda stagione, e che nonostante sia già chiaro che il prodotto farà molta leva su cameo e apparizioni di personaggi ed elementi noti, si concentri soprattutto su quelli ignoti e sconosciuti, che ci lasci ancora il piacere della scoperta e dell’avventura.