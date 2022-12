Le prime reazioni pubblicate da critica e non per Avatar 2: The Way of Water elogiano il film, proprio come successo col suo primo capitolo, definendolo esattamente come è stato giudicato già ai suoi tempi: “rivoluzionario”. Anzi, se non bello come il primo, persino migliore.

Avatar 2 è “rivoluzionario” secondo le prime reazioni

Dopo la sua prima mondiale a Londra, sono state pubblicate le prime reazioni al film di James Cameron, affermando che Avatar: The Way of Water è impressionante e rivoluzionario come il primo. Alcuni sostengono che la lunga durata del film è un fattore deterrente. Tuttavia, la sua grafica, la storia più complessa, il forte sviluppo del personaggio e la costruzione del mondo etereo sono ciò che sembra rendere Avatar: The Way of Water meritevole di successo da parte di critica e non solo.

Oltre a questi pregi, è stato lodato anche il fattore 3D nel film, che lo rende (ancora una volta) un lavoro tecnico con intenti puramente artistici non irrilevanti.

In uscita il 14 dicembre in Italia, Avatar: The Way of Water vede lo sceneggiatore e regista James Cameron tornare su Pandora. La sinossi ufficiale ci mostra Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) come genitori: ora hanno formato una famiglia e stanno facendo tutto il possibile per stare insieme. Devono avventurarsi fuori dalla loro casa ed esplorare le regioni di Pandora, ma quando un’antica minaccia riemerge, Jake è chiamato a combattere contro gli umani. Il sequel di Avatar è interpretato anche da Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang e Edie Falco.

Al momento, la critica e gli esperti del settore si stanno, inoltre, chiedendo se il film abbia tutte le carte in regola per sbancare il botteghino, proprio com’era successo ad Avatar, che ha registrato il record come film di maggior incasso di tutti i tempi. Ma ora, arrivando 13 anni dopo, con un botteghino ancora ferito dal post-COVID, Avatar 2 può davvero guadagnare abbastanza soldi per almeno raggiungere il pareggio?