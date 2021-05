Baby Yoda: Il gadget più bello o più brutto di sempre?

The Mandalorian è la serie a cui tantissimi fan di Star Wars in tutto il mondo si sono appassionati, anche quelli che, come me, sono rimasti delusi da Episodio IX. Oltre a personaggi ben caratterizzati, una narrazione avvincente e scene d’azione dinamiche e frenetiche, una delle ragioni per cui alcuni spettatori hanno iniziato ad appassionarsi alla serie, o che quantomeno li ha incuriositi, è Grogu, meglio conosciuto come Baby Yoda.

Le sue fattezze così simili a quelle del leggendario Maestro Jedi hanno portato gli appassionati a soprannominarlo Baby Yoda quando ancora non si conosceva il suo vero nome, che viene rivelato per la prima volta attraverso le labbra di Ahsoka Tano.

Dalla sua prima apparizione in The Mandalorian il personaggio di Baby Yoda ha iniziato a diventare virale in rete, e vengono creati sempre più gadget. E sempre più strani.

Quest’oggi è il 4 maggio, lo Star Wars Day, il giorno che per noi veterani della saga è celebrativo della sua storia, e non poteva esserci giorno migliore per parlarvi di un inusuale supporto per Amazon Echo Dot, la cui forma è ispirata a quella del capo del nostro Baby Yoda.

Il supporto per Amazon Echo Dot ispirato a Baby Yoda

Così avete uno smart speaker Echo Dot, ma volete personalizzarlo. Se siete degli appassionati di Star Wars e di Baby Yoda, allora questo supporto ispirato a Grogu potrebbe interessarvi.

Ora, l’estetica finale del prodotto è talmente sui generis che è davvero difficile dire se sia gradevole o meno alla vista. Personalmente, trovo il risultato piuttosto divertente, ma lascio a voi il giudizio finale.

Il supporto dispone di una fessura sul retro per far passare il cavo di alimentazione del dispositivo e di ulteriori aperture che corrono lungo tutta la parte bassa che permettono alla luce prodotta dall’Echo Dot di filtrare:

Qui di seguito, ecco invece il risultato finale, una volta inserito l’Echo Dot all’interno di questo supporto di Baby Yoda:

Se siete ansiosi di aggiungere alla vostra collezione anche questo bizzarro supporto per Amazon Echo Dot basato sull’aspetto di Baby Yoda, potete acquistarlo direttamente qui su Amazon.