Star Wars Jedi Fallen Order gratis per gli abbonati a Stadia Pro

Con tutti i servizi in abbonamento a tema videoludico che sono emersi negli ultimi anni, gli appassionati stanno cominciando a vivere la propria passione in modi nettamente differenti rispetto alle scorse generazioni. Grazie a servizi come Xbox Game Pass, PS Now o Stadia Pro, tantissimi amanti del gaming riescono a giocare a tantissime opere videoludiche senza spendere troppi soldi mese dopo mese. Ora, Per festeggiare il 4 maggio, la giornata celebrativa dedicata a Star Wars, Google Stadia Pro darà tutti gli abbonati al servizio la possibilità di riscattare gratuitamente il recente Star Wars Jedi Fallen Order.

L’ultima fatica dei ragazzi di Respawn Entertainment è riuscita a mettere d’accordo pubblico e critica, confezionando un gioco d’avventura stra-colmo di storie e mood alla Star Wars. Per poter aggiungere alla propria libreria cloud Star Wars Jedi Fallen Order dovrete prima di tutto essere abbonati al servizio Google Stadia Pro. La sottoscrizione dell’abbonamento mensile richiede una spesa di 9,99 Euro, che vi permetterà di riscattare Jedi Fallen Order insieme a tutta una serie di altri titoli.

Nei panni di Cal Kestis, dovrete partire per una nuova avventura galattica ricca di scoperte e pianeti da esplorate. Il titolo, ambientato subito dopo gli avvenimenti di Episodio III: La Vendetta dei Sith, mischia ad un combattimento corpo a corpo con le spade laser, tutta una serie di meccaniche d’esplorazione e delle leggere influenze da souls-like. Il tutto in un pacchetto di grande qualità e da una longevità decisamente ottima.

Vi ricordiamo che se volete aggiungere Star Wars Jedi Fallen Order alla vostra libreria di giochi cloud di Stadia, dovrete essere abbonati al servizio Google Stadia Pro. Questa può essere un’ottima occasione sia per giocare a questo molto amato titolo, che per testare il servizio di casa Google.