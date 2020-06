Bad Boys for Life: in arrivo le versioni Home Video

I Bad Boys sono tornati con Will Smith e Martin Lawrence che vi aspettano per l’ultima grande corsa in Dvd, Blu-Ray e 4K Ultra HD per vivere le avventure della coppia di poliziotti più irriverente e indimenticabile di sempre, grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Uscito al cinema il 20 febbraio, poco prima dell’emergenza sanitaria, Bad Boys for Life si è comunque dimostrato un successo al botteghino. Ora, in arrivo in home video dal prossimo 24 giugno, si prepara a conquistare i salotti di casa con le edizioni Dvd, Blu-Ray e 4K Ultra HD.

Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, questo terzo capitolo dell’apprezzata saga action mette in scena il ritorno dei “cattivi ragazzi” Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) per un’ultima avventura insieme. Approdati al cinema per la prima volta nel lontano 1995, dopo 25 anni si ritrovano con la stessa alchimia di sempre per chiudere il cerchio. Mentre Mike è in piena crisi di mezz’età, Marcus è deciso ad andare in pensione per godersi la famiglia. Quello che li riunirà è una vendetta ai danni di Mike da parte di un boss del cartello locale.

All’interno delle edizioni home video, numerosi contenuti speciali esclusivi per un totale di oltre 65 minuti. Dietro le quinte, scene eliminate e tagliate, papere dal set, easter egg e molto di più vi attendono per scoprire tutto quello che c’è da sapere sui Bad Boys.

Bad Boys for Life sarà disponibile anche in un imperdibile set, in Dvd e Blu-ray, contenente i tre film della saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, per rivivere le avventure di Bad Boys sin dagli inizi e divertirsi con tutta la famiglia.

Contenuti extra

Contenuti extra esclusivi nel formato DVD:

Scene estese e alternative

Scene eliminate & bloopers

E molto altro!

Contenuti extra esclusivi nei formati BLU-RAY e 4K UHD:

Corri o muori: la creazione di Bad Boys for Life

Compagni d’avventure: dietro le quinte

È giunto il momento: terzo capitolo del franchise

Easter egg: riferimenti nascosti

E molto altro!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.