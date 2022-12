L’adrenalinico franchise di John Wick si espanderà con uno spinoff intitolato Ballerina e che vedrà Ana de Armas nei panni della protagonista. Non si conoscono ancora dettagli sulla trama del nuovo progetto, ma Keanu Reeves ha voluto fare luce sulla timeline del film. Sappiamo infatti che il sicario più famoso del grande schermo farà una comparsata in questo film assieme a Winston, manager del Continental Hotel interpretato da Ian McShane.

Keanu Reeves svela la timeline dello spinoff di John Wick

“Le riprese di Ballerina sono già iniziate. Il film sarà diretto da Len Wiseman e avrà luogo tra gli eventi di John Wick: Chapter 3 e il quarto capitolo in arrivo il prossimo anno”.

Queste le parole pronunciate da Keanu Reeves durante il Brazil Comic-Con. L’attore tornerà grande protagonista in John Wick: Chapter 4, in arrivo nelle sale italiane il 23 marzo 2023. Nel nuovo film John Wick e Bowery King, interpretato da Laurence Fishburne, dovranno prepararsi alla grande guerra con l’organizzazione di assassini nota come The High Table dopo il cliffhanger del precedente capitolo. Nel cast ci saranno anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama. John Wick: Chapter 4 dovrebbe chiudere l’arco narrativo iniziato nel 2014, ma un quinto film è già stato confermato.

Il film sarà diretto ancora una volta da Chad Stehelski, questa volta con una sceneggiatura di Michael Finch e Shay Hatten. Ballerina non sarà l’unica espansione del franchise. Arriverà infatti sul piccolo schermo The Continental, serie TV realizzata per Amazon Prime Video. Nello show gli spettatori seguiranno un giovane Winston (Colin Woodell) attraverso la sua ascesa nella malavita della New York degli anni ’70, dove combatterà i demoni del suo passato mentre tenta di prendere il controllo dell’iconico hotel, il Continental appunto, che funge da punto di incontro per i criminali più pericolosi del mondo.