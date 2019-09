Bane da Injustice – Storm Collectibles

Injustice: Gods Among Us, la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Bane tratta dal videogame e realizzata da Storm Collectibles

Continuano le nuove uscite di Storm Collectibles, questa volta è il turno di Bane direttamente dal videogioco Injustice: Gods Among Us pronta per essere lanciata sul mercato di tutto il mondo tra pochi mesi.

I preordini di questa figure sono già stati aperti e l’uscita sul mercato è ormai vicina. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Bane anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella confezione oltre alla figure troveremo solamente tre paia di mani intercambiabili.

Injustice: Gods Among Us è un videogioco di combattimento uno contro uno tra personaggi del DC Universe sviluppato da NetherRealm Studios, i produttori di Mortal Kombat pubblicato nel 2013. Un inganno del Joker ha portato Superman ad uccidere sua moglie Lois Lane e il figlio che aveva in grembo, nonché a radere al suolo Metropolis; per vendetta il kryptoniano ha ucciso il criminale e posto il mondo sotto il suo controllo. La Terra Unita (così viene chiamata questa dimensione) è divisa in due fazioni: la Dittatura, di cui fanno parte eroi e criminali dalla parte di Superman (come Flash e Black Adam), e l’Insurrezione, guidata da Batman ed opposta al regime. Molti membri di quest’ultima, tra cui Freccia Verde, sono stati uccisi e, trovatisi con le spalle al muro, i ribelli decidono di portare sulla loro Terra alcuni eroi provenienti da un’altra dimensione in cui il piano del Joker non ha avuto successo.

Tra i tanti personaggi presenti in questo videogame è presente Bane:

Bane, in Italia conosciuto anche col nome Flagello, il cui vero nome è Eduardo Dorrance, è un personaggio dei fumetti DC Comics creato da Chuck Dixon (testi) e Graham Nolan (disegni). È uno dei peggiori nemici di Batman comparsi più di recente. Dotato di una forza sovrumana dallo steroide “Venom” che gli viene iniettato nel corpo tramite dei cavi direttamente collegati con le sue vene, Bane ha una muscolatura estremamente possente ed è solito tenere il proprio volto coperto da una maschera simile a quella dei luchadores messicani. A inizio anni novanta, quando fece la sua comparsa nella città di Gotham, Bane spedì Bruce Wayne sulla sedia a rotelle per un lungo periodo, mostrandosi così come uno degli avversari più pericolosi dell’Uomo Pipistrello.

L’uscita nei negozi della action figure di Bane è prevista per il quarto trimestre del 2019 al prezzo di 95.00 dollari.