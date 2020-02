Banpresto: Le uscite di Febbraio 2020

Quali sono le action figures prodotte da Banpresto in uscita a Febbraio 2020? Scopriamo insieme i prodotti che verranno messi in commercio durante questo mese e propongono come soggetti i personaggi tratti da svariate serie anime fra le più famose e conosciute. Andiamo a scoprire nel dettaglio e per serie da cui sono presi cosa sta per arrivare nei negozi.

Godzilla: Deformed Figure

Godzilla

Ghidora

Dal film del 2019 “Godzilla: King of The Monsters” arrivano questa piccole statuette deformed che mostrano come caricatura i due titani che si scontrano a fine pellicola.

Naruto Shippuden

Vibration Star – Kakashii Hatake –

La linea Vibration Star propone personaggi del manga Naruto nelle loro più iconiche pose di attacco, per Kakashii è stata scelta il “Chidori” conosciuto anche come colpo dei Mille Falchi. (Kakashii è disponibile per l’acquisto online)

Sword Art Online

Eugeo

Leafa

Arrivano da due differenti serie della medesima opera le nuove statuette di Eugeo e Leafa rispettivamente personaggi di Sword Art Online: Alicization e Sword Art Online di cui quest’ultima per la linea EXQ che vede le ragazze proposte in armatura e bikini. (Eugeo è disponibile per l’acquisto) (Leafa è disponibile per l’acquisto).

Dragon Ball

Son Goku Kid GT

Da Dragon Ball GT arriva questa statuetta chiamata Wrath of the Dragon che presenta Son Goku mentra sta sferrando uno dei suoi colpi, il pugno del Drago. (Son Goku è disponibile per l’acquisto online).

Dalla stessa linea è proposta questa variante (chiamata set B) con Son Goku in versione Super Saiyan. (Son Goku Super Saiyan è disponibile per l’acquisto online).

Gotenks Grandista – Resolution of Soldiers –

La linea di pregio Grandista si arricchisce di un nuovo combattente, il frutto della fusione tra i figli di Son Goku e Vegeta, Gotenks. La statua sarà alta 26 cm ed avrà una testa trasformata in Super Saiyan da poter alternare a quella principale. (Gotenks è disponibile per l’acquisto online).

DRAGONBALL SUPER World Collectable Diorama vol.4

Questa serie di piccole figure si popola di altre quattro guerrieri con la wave numero 4. Questa volta ad uscire sono tutti personaggi di Dragon Ball Super: Broly. Goku, Broly, Gogeta e Broly Full Power.

Gogeta Chosenshiretsuden (Set: A)

Gogeta è il guerriero nato dalla fusione tra Goku e Vegeta, questo tipo di fusione è stata resa canonica con il film Dragon Ball Super: Broly e avviene attraverso la danza di metamor. (Gogeta è disponibile per l’acquisto online).

Vetetto Chosenshiretsuden (Set: B)

Se Gogeta nasce attraverso una tecnica, Vegetto che è sempre l’unione di Vegeta e Goku avviene attraverso l’utilizzo dei Potara, gli orecchini dei Kaioshin. (Vegetto è disponibile per l’acquisto online).

Super Saiyan 4 Goku Xeno

Il Super Saiyan di quarto livello è l’ultimo stadio di trasformazione raggiunto da Son Goku in Dragon Ball GT. Questa particolare versione è tratta da Super Dragon Ball Heroes, un anime promozionale che vede interagire personaggi di Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. (Super Saiyan 4 Goku Xeno è disponibile per l’acquisto).

DRAGONBALL SUPER World Collectable Figure

Una serie di piccole statuette dei nostri guerrieri preferiti. In questa release troviamo tantissimi Saiyan sia da Dragon Ball Z che da Dragon Ball Super.

One Piece

Zoro DXF The Grandline Men Wano Kuni vol.2

Lo spadaccino Zoro è un componente della ciurma di Cappello di Paglia. La sua tecnica prevede l’utilizzo di tre Katane e nell’arco narrativo Wano Kuni si vedrà contrapposto davanti a tanti abili spadaccini. (Zoro è disponibile per l’acquisto online).

Trafalgar Law DXF The Grandline Men Wano Kuni vol.3

La terza uscita della linea Granline Men di Wano Kuni vede l’ingresso di Trafalgar Law, altro spadaccino capitano della ciurma di Hearth. Anche lui ha mangiato un frutto del diavolo ed ha ottenuto poteri che gli consentono il controllo completo del corpo o di oggetti che ricadono nel suo raggio d’azione. (Trafalgar Law è disponibile per l’acquisto online).

One Piece World Collectable Figure

Altre piccole figure tratte da One Piece alte 7 cm con un assortimento vario di personaggi.

Demon Slayer

Kimetsu no Yaiba FIGURE vol.5 (A: Inosuke Hashibira)

Inosuke fa parte del team di ammazza demoni della serie Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. E’ uno dei compagni di avventure di Tanjiro Kamado. Ha un aspetto decisamente fuori dall’ordinario con un fisico scolpito e muscoloso e sul capo come ornamento una testa di cinghiale.

Kirby

Nuova serie di piccole figure dedicate ad un personaggio molto amato dei videogiochi. Stiamo parlando di Kirby! In queste figure alte circa 6 cm troviamo il personaggio alle prese con una serie di golosità.

KIRBY Paldolce collection vol.1(ver.A)

(KIRBY Paldolce collection vol.1(ver.A) è disponibile online)

KIRBY Paldolce collection vol.1(ver.B)

(KIRBY Paldolce collection vol.1(ver.B) è disponibile online)

KIRBY Paldolce collection vol.1(ver.C)

(KIRBY Paldolce collection vol.1(ver.C) è disponibile online)

My Hero Academia

Age of Heroes – Red Riot –

Red Riot è il nome da Hero di Kirishima, uno degli studenti del liceo Yuei e compagno di Deku. Il suo potere consiste nel poter indurire il suo corpo come se fosse fatto di roccia. (Red Riot è disponibile per l’acquisto online).

Shoto Todoroki Banpresto Figure Colosseum vol.3 A

Shoto è il figlio di Endeavor e da lui ha ereditato il quirk del fuoco ma ha ereditato anche il quirk del ghiaccio da sua madre. Una combinazione davvero letale per i suoi nemici. (Shoto Todoroki è disponibile per l’acquisto online).

Tomura Shigaraki Banpresto Figure Colosseum vol.4 A

Tomura Shigara è il capo dell’unione dei Villan. Il suo scopo principale è uccidere All Might. La figure sarà realizzata completamente in pvc e sarà alta circa 18cm. (Tomura è disponibile per l’acquisto online).