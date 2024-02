Naruto X Boruto: la collector's edition PS4 ora a MENO di 100€! (-33%)

Per gli amanti dei fumetti giapponesi e degli scontri tra guerrieri stealth, Amazon presenta un'opportunità imperdibile: la Collector’s Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection per Sony Playstation 4 è ora in offerta a soli 99,80€ anziché 149,99€, garantendo un risparmio del 33%. Questa versione esclusiva, piena zeppa di contenuti ideati per i fan più accaniti, è disponibile a un prezzo estremamente conveniente!

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, chi dovrebbe acquistarlo?

La versione da collezione di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection include il videogioco principale, un cofanetto speciale, una cover reversibile unica, una custodia in acciaio e un insieme di statue esclusive di Naruto e Sasuke. È ideale per gli appassionati e i collezionisti più ferventi desiderosi di immergersi completamente nell'universo narrativo di Masashi Kishimoto. Con oltre 130 personaggi, inclusi nuovi arrivati come Ashura e Indra Ootsutsuki insieme ai protagonisti della serie Boruto, il gioco offre numerose opportunità per organizzare emozionanti battaglie.

Il titolo soddisfa le necessità di coloro che cercano una nuova dinamica di gioco, presentando un sistema di controllo semplificato che velocizza e rende il gioco più accessibile. Questa modalità agevola l'esecuzione di mosse avanzate e strategie di combattimento, garantendo un'esperienza godibile sia per i principianti che per i veterani del genere. Attraverso la possibilità di rivivere momenti chiave dall'infanzia di Naruto fino alla sua epica battaglia finale, il gioco offre un'esperienza straordinaria per rivivere i momenti più intensi della saga, avvicinando ulteriormente i fan al cuore dell'epopea di Naruto e Boruto.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection si rivela un must per gli appassionati dell'universo di Naruto, fornendo non solo un'esperienza di gioco appassionante e coinvolgente, ma anche pezzi da collezione di grande valore. Il prezzo scontato a 99,80€, anziché 149,99€, lo rende un'opportunità da non perdere per chi desidera immergersi completamente nel mondo dei ninja più famosi degli anime, arricchendo la propria collezione con contenuti esclusivi.

