Barbabianca (Edward Newgate) Figuarts Zero di Tamashii Nations: la recensione

Dal vasto e variegato universo di One Piece scritto dal maestro Eiichiro Oda, scopriamo il personaggio di Edward Newgate meglio conosciuto in Italia come Barbabianca, prodotto per la linea Figuarts Zero di Tamashii Nations.

Il personaggio

Edward Newgate è stato uno dei quattro imperatori del Nuovo Mondo, fino a quando nella saga di Marineford durante lo scontro con Barbanera perse la vita nella battaglia nella Guerra della Supremazia. Barbabianca mangiando il frutto del diavolo Gura Gura, ha appreso la capacità di provocare onde d’urto con cui era in grado di generare terremoti e maremoti; tali onde inoltre le poteva diffondere nell’aria distruggendo qualsiasi cosa andassero incontro. Per tutta la sua vita Barbabianca viene considerato l’uomo più forte al mondo e l’unica persona in grado di tenere testa a Gol D. Roger il Re dei Pirati. L’arma che usa durante gli scontri in cui è diventato abilissimo è una Naginata (un’arma giapponese costituita da una lunga lama ricurva, che ricorda i falcioni del medioevo europeo) che riesce a combinare con i poteri del frutto del diavolo per aumentare ancora di più il danno.

La confezione

La scatola che contiene la figure è di grandi dimensioni e realizzata in materiali robusti e di buona qualità. La prima cosa che salta subito all’occhio vedendola è la grande finestra trasparente posizionata nella posizione frontale che ci permette di osservare parzialmente il personaggio che troveremo al suo interno. Sulla destra troviamo riprodotto un disegno di Barbabianca e subito sotto i loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits. Sul lato sinistro della confezione troviamo posizionato il nome del protagonista di qiesta figure. La forma della confezione è quadrata e spostandoci sulla parte posteriore è possibile ammirare alcune foto molto dettagliate della statua, tra cui un’immagine in cui ci viene proposto un diorama composto da questa figure e dalla statua di Portuguese D. Ace. Una volta aperta la scatola troveremo il modello avvolto da un cellophane protettivo in un blister trasparente. Una volta estratta la figure sarà già possibile esporla immediatamente senza bisogno di nessun tipo di assemblaggio.

Edward Newgate

Barbabianca ci viene proposto in una posa dinamica mentre si prepara ad attaccare il nemico attraverso il suo attacco. Passando all’analisi del prodotto notiamo una riproduzione fedelissima dei vestiti: la bandana nera sulla testa e un’enorme giacca bianca da capitano che porta sempre sulle spalle con stampato il disegno del suo stemma il Jolly Roger. Come da “tradizione” per la rappresentazione di questo personaggio la figure è stata riprodotta a torso nudo con dei pantaloni verdastri ed una fascia nera legata alla vita.

Sicuramente il primo impatto con la figure è notevole, il volto è davvero somigliante alla sua controparte animata in primis gli enormi baffi a forma di mezza luna rivolti verso l’alto. L’enorme giacca svolazzante è realizzata ottimamente e ricca di particolari, dai bottoni con lo stemma di Barbabianca, ai drappi in movimento, fino all’imbottitura rossastra del giaccone. La fascia in vita è caratterizzata da un effetto di movimento laterale dovuta alla carica del colpo, e i pantaloni anche loro hanno quella piccola sfumatura di colore proprio dovuta al piegamento delle gambe, proprio per dare ancora di più risalto alla posa del personaggio. Lo sculpt da il meglio di se sulla muscolatura del personaggio, realizzata con diversi colori di sfumatura per far sembrare le pelle più viva e donarle maggiore profondità, ricca di particolari tra cui le cicatrici sul petto e le vene in rilievo. Infine la base di appoggio sui cui è appoggiata la figure è un misto di fumo e base rocciosa che si sgretola sotto ai piedi, dovuta al contraccolpo dell’attacco di Barbabianca grazie ai poteri del Frutto del Diavolo, realizzata in maniera impeccabile e realistica per simulare la potenza con cui viene lanciata.

Conclusioni

In conclusione possiamo dire che il pezzo di Edward Newgate di Tamashii Nations per la linea Figuars Zero è un prodotto che è stato realizzato con una grande precisione, capace di soddisfare anche i più accaniti fan di One Piece. Nel complesso la figure è ricca di dettagli ed ha una posa dinamica davvero d’impatto. L’accoppiata con Portuguese D. Ace è d’obbligo per ogni collezionista della serie.

Edward Newgate sarà presto disponibile ad un prezzo indicativo di 104,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.