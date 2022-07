Qualche mese fa abbiamo visto al cinema The Batman, il film diretto da Matt Reeves e con Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon e ora tornato sul piccolo schermo con Westworld 4 (su Sky e Now TV). Durante un’intervista esclusiva con comicbook.com sui nuovi episodi della serie di HBO, l’attore ha detto la sua su come potrebbe essere un crossover tra Batman e Westworld, o meglio ha risposto alla domanda: “cosa farebbero Batman e Gordon per cacciare i residenti pericolosi da Westworld?”.

Jeffrey Wright nel poster ufficiale del personaggio in Westworld

Qui sotto potete leggere le risposte dell’interprete di Bernard Lowe nella serie in merito all’argomento:

Bella domanda. Beh, dipende dall’host, giusto? Sai, dipende da chi è. Non lo so. Lo scopriremo però. È una decisione difficile. È una decisione difficile.

Il possibile crossover tra Batman e i residenti di Westworld

Quando il suo co-protagonista, Luke Hemsworth, ha tirato in ballo il costume da pipistrello, chiedendo aggiornamenti e dicendo di includere dei capezzoli come in Batman Forever per fermare gli esseri più pericolosi di Westworld, Jeffrey Wright ha aggiunto:

Beh, come distrazione per quel tipo di residenti iper sessualizzati… sì, potrebbe bastare. Potrebbe essere necessario trovare una tecnica diversa per alcuni di essi, quelli più ostili. Ma poi otterrai degli host che diventeranno fan di Batman, tiferanno per il personaggio, cercheranno la Batmobile, e sì, diranno “quello è il mio ragazzo”. Potrebbero anche creare delle forti alleanze lì, che sarebbero vantaggiose per entrambe le parti.

Warner Bros. Pictures – lo ricordiamo – ha annunciato ufficialmente i piani per un sequel di The Batman nell’aprile di quest’anno. Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Pictures Group, ha rivelato al CinemaCon del 2022 che il regista Matt Reeves e il cast principale della prima pellicola sarebbero tornati per il sequel (su Amazon trovate la versione in 4k di The Batman). Oltre a Pattinson e Wright, il team di attori include Zoë Kravitz e Paul Dano, rispettivamente nei ruoli di Catwoman e l’Enigmista. The Batman ha ottenuto un forte successo di pubblico al cinema e, come annunciato sin dall’inizio, ha una componente molto più dark rispetto alle precedenti pellicole sul personaggio.