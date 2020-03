Batman: Hush, da Prime 1 Studio una nuova statua

Da Prime 1 Studio arriva l’annuncio di una nuova statua per la linea 1:3 Scale Museum Masterline. Se vi sembra familiare dipende dal fatto che questa versione si tratta di una edizione con colori alternativi, limitata a soli 300 pezzi al mondo, di quella già rilasciata tempo fa e basata sulla story line Batman: Hush.

Batman: Hush è una serie di storie a fumetti auto conclusivi pubblicata dalla casa editrice DC Comics nel biennio 2002-2003 la cui realizzazione è firmata da Jeph Loeb (ai testi) e Jim Lee (ai disegni). La storia racconta di un nuovo personaggio, avvolto nel mistero, che si fa chiamare Hush. Il suo intento è sabotare Batman, a distanza, utilizzando per i suoi piani altri super cattivi. Nella storia emergono chiaramente i sentimenti tra Catwoman e Batman proseguendo così il percorso già iniziato dallo stesso Loeb del rapporto tra i due che abbiamo potuto vedere in diversi titoli come: Batman: Il lungo Halloween; Batman: Vittoria oscura e Catwoman: When in Rome.

Batman Hush sarà realizzata completamente in resina per una altezza di quasi 70 cm e vede il crociato incappucciato rappresentato in una tipica posa vista spesso nei fumetti sopra un Gargoyle. Il costume di Batman da l’illusione che sia realizzato in tessuto mentre per cappuccio, stivali e mantello si è cercato di dare l’effetto della pelle, in questa inedita colorazione nera (dato che nella statua originale era Blu). La statua avrà inoltre alcune parti intercambiabili come due tipi di teste e mani intercambiabili che afferrano oggetti differenti.

La statua di Batman: Hush (Black Version) è disponibile per l’acquisto on line su Sideshow.com con un prezzo indicativo di 910,00 € (ai quali dovrete sommare spedizione e sdoganamento) e uscita stimata per il mese di Luglio 2020. Sicuramente un bellissimo pezzo da collezione per chi ha amato la storia e vuole mantenere un aspetto dai colori più tradizionali ma con il tocco del grande Jim Lee.