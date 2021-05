Batman: The Long Halloween, ecco il trailer della Parte Due

DC e Warner hanno diffuso il trailer ufficiale della seconda parte di Batman: The Long Halloween, film animato basato su una delle graphic novel più celebri di sempre, uscita tra il ’96 e il ’97. Così come accaduto con le precedenti produzioni dedicate al cavaliere oscuro, anche quest’ultima è stata divisa in due parti.

Nel nuovo video fanno capolino numerosi villain, tra cui Scarecrow, Poison Ivy, Mad Hatter e Harvey Dent, prossimo alla trasformazione in Two Face. Al momento non è ancora stata fissata una precisa finestra di lancio, mentre la prima parte arriverà a giugno in Blu-Ray e streaming. Il film animato ha ottenuto il rating “Rated R”, dunque sarà vietato ai minori.

In Batman: The Long Halloween, un cavaliere oscuro ancora alle prime armi deve lavorare con Jim Gordon per fermare una guerra tra bande che semina il caos a Gotham e indagare su una serie di omicidi commessi da un misterioso individuo che si fa chiamare Holiday Killer. Il fumetto è stato uno dei tanti che ha ispirato Matt Reeves nella realizzazione dell’atteso The Batman, in uscita a marzo del 2022.

A prestare la voce a Batman ci pensa Jensen Ackles, famosa star di Supernatural e doppiatore di Red Hood nel film Batman: Under the Red Hood, mentre Catwoman è doppiata da Naya Rivera, la star di Glee tragicamente scomparsa lo scorso anno. Troy Baker, già doppiatore di Joker in Arkham: Origins, tornerà anche questa volta nei panni del clown principe del crimine.

Il futuro del mondo d’animazione targato DC Comics, iniziato nel 2007, sembra essere alquanto roseo. Warner è infatti al lavoro sull’adattamento di Injustice, videogame di NetherRealm Studios pubblicato nel 2013 e che vede Superman impazzire dopo la morte di Lois Lane e aver ucciso con le sue mani Joker.

Batman: The Long Halloween è diretto da Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) mentre la sceneggiatura è firmata da Tim Sheridan (Reign of the Supermen, Superman: Man of Tomorrow).

Batman: The Long Halloween è diretto da Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) mentre la sceneggiatura è firmata da Tim Sheridan (Reign of the Supermen, Superman: Man of Tomorrow).