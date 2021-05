Injustice, arriva il film DC tratto dal videogame

Injustice: Gods Among Us è un picchiaduro a incontri incentrato sui personaggi del DC Universe, ispirandosi in tutto e per tutto alle meccaniche viste nell’altrettanto celebre serie di Mortal Kombat. Sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato nel 2013, il gioco ha ricevuto un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico, tanto che nel 2017 è arrivato sugli scaffali anche il sequel ufficiale, chiamato semplicemente Injustice 2.

Warner Bros. ha ora annunciato l’arrivo di un nuovo film d’animazione tratto dal videogame omonimo e intitolato semplicemente Injustice (qui la notizia originale). Al momento non sono stati rilasciati altri dettagli sul progetto, inclusi il cast di doppiatori e la data di uscita nel circuito streaming e Home Video, sebbene un primo assaggio del film dovrebbe essere incluso all’intero della versione Blu-ray di Batman: Il Lungo Halloween – Parte Due, in arrivo durante la prossima estate di quest’anno.

La trama del gioco originale (qui in offerta speciale) racconta di un universo alternativo in cui il Joker ha portato Superman ad uccidere Lois Lane, incinta di suo figlio. L’evento ha inoltre portato alla distruzione della città di Metropolis, rasa al suolo da una bomba nucleare esplosa subito dopo la morte della povera Lois. Kal-El, dopo aver eliminato con le sue mani il Clown Principe del Crimine, ha letteralmente perso la testa decidendo di soggiogare il mondo intero al suo volere: da una parte troviamo la Dittatura, di cui fanno parte eroi e criminali dalla parte di Superman, mentre dall’altra figurano gli appartenenti all’Insurrezione guidata da Batman, divenuto di fatto il leader della resistenza intento a porre fine al regime di terrore del kryptoniano.

In Injustice 2 ha invece fatto il suo ingresso in scena un secondo, potente villain dei fumetti DC, Brainiac, la cui apparizione costringe le due fazioni precedentemente in lotta a unire le forze per uno scopo comune. Oltre all’Uomo d’Acciaio e al Crociato Incappucciato, i due videogiochi vedono la presenza di personaggi DC iconici come Green Arrow, Black Canary, Harley Quinn, Poison Ivy, The Flash e Shazam.