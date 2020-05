Battlestar Galactica Peacock: Michael Lesslie firmerà il reboot

Novità in arrivo per Battlestar Galactica Peacock, che ha trovato finalmente uno showrunner. Ad occuparsi della trama della serie reboot di Battlestar Galactica sarà lo sceneggiatore Michael Lesslie.

L’annuncio di una serie reboot di Battlestar Galactica è stato dato per la prima volta circa un anno fa da Sam Esmail, già produttore esecutivo di serie di successo come Mr Robot e Homecoming, in seguito ad un accordo con NBCU’s Universal Content Production, detentrice dei diritti della serie remake andata in onda tra il 2004 e il 2009.

Lesslie, che in passato ha lavorato come showrunner dello spy drama The Little Drummer Girl e firmato le sceneggiature di Macbeth e Assassin’s Creed, è conosciuto per i diversi progetti documentaristici e le collaborazioni con importanti registi come Ron Howard, Doug Liman, William Nicholson, Guy Ritchie, Morris, Steven Knight, Alex Gibney e Polly Stenham.

Riguardo al suo coinvolgimento in questo reboot, Lesslie si è detto molto eccitato all’idea di prendere in mano questo iconico show. Per lo showrunner, fan devoto della serie, il mondo di Battlestar Galactica offre possibilità infinite ed ogni interazione avvenuta fino ad ora ha dato vita a della narrazione di genere intelligente ed epica.

Lesslie ritiene che, stante il profilo dei soggetti coinvolti nella lavorazione di questa nuova serie, il lavoro che svolgeranno su Battlestar Galactica Peacock renderà il giusto onore al lavoro visionario di Glen A Larson e Ronald D Moore.

Battlestar Galactica Peacock sarà una serie reboot, tuttavia la serie Battlestar Galactica (abbreviata in BSG dai fan) non è certo nuova ad operazioni simili, infatti essa stessa nasce come remake serie televisiva Galactica del 1979.

Battlestar Galactica, recentemente aggiunta su Amazon Prime Video, narra delle peripezie della Galactica, una nave spaziale al cui interno viaggia l’ultimo gruppo di esseri umani sopravvissuto al conflitto con i Cyloni. A guidare i sopravvissuti è Comandante William Adamo (William Adama in originale), il cui difficile compito sarà quello di condurre il vascello spaziale verso una nuova terra promessa.