Batwoman 3, l’imminente terza stagione della serie targata The CW, aggiunge tra le sue fila di cattivi anche Poison Ivy. A interpretare il ruolo, l’attrice Bridget Regan la quale aveva interpretato Dottie Underwood, un’agente dormiente russa che serviva come precursore del famigerato programma Black Widow nella serie spin-off della Marvel del 2015. La Regan ha anche avuto ruoli ricorrenti in La spada della verità (Legend of the Seeker), White Collar e Jane the Virgin, oltre a essere apparsa in John Wick nel 2014.

Batwoman 3: Bridget Regan sarà Poison Ivy

Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley, è stata creata da Robert Kanigher e Sheldon Moldoff nel 1966, ed è senza ombra di dubbio, una dei cattivi più noti di Batman. Mossa da un profondo amore per le piante, Poison Ivy ha la capacità di controllare la vita delle piante e la mente attraverso i feromoni e odia tutti coloro che cercano di resistere al suo fascino e che non hanno alcun rispetto per le piante.

In precedenza il ruolo è stato interpretato da Uma Thurman in Batman and Robin del 1997, e da Clare Foley, Maggie Geha e Peyton List nella serie televisiva Gotham della Fox.

Variety descrive così Poison Ivy:

“Poison Ivy, Pamela Isley, è un’ex studentessa di botanica della Gotham University, descritta come una scienziata appassionata e brillante, con una mente in grado di poter migliorare il mondo. Ma i suoi piani sono cambiati quando è diventata l’oggetto d’esperimento da parte di un collega. Iniettata con varie tossine vegetali queste l’hanno trasformata nella famigerata cattiva di Batman, Poison Ivy. Con un formidabile potere che le scorreva nelle vene, Pamela usò i suoi poteri per fare ciò che riteneva giusto, anche se Batman e le persone a lei più vicine non erano d’accordo con i suoi pericolosi metodi. Scomparsa per anni, Batman e il suo team devono prepararsi per il ritorno di Poison Ivy in cerca di vendetta.”

Chissà se la presenza di Poison Ivy possa anche alludere a un eventuale cameo della sua frequente collaboratrice nei fumetti Harley Quinn.

Vi ricordiamo che in Italia, Batwoman 3 sarà disponibile, insieme alle due stagioni precedenti, su Mediaset Infinity