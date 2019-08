Batwoman, una statuetta economica da Kotobukiya

Batwoman sta per tornare alla ribalta grazie alla nuova serie TV della emittente CW e Kotobukiya ha deciso di celebrarne l'uscita annunciando una nuova Bishoujo.

Batwoman sta per tornare alla ribalta grazie alla nuova serie TV della emittente CW e Kotobukiya – leader del mercato con i suoi prodotti economici – ha deciso di celebrarne l’uscita annunciando una nuova versione della sua Batwoman per la linea Bishoujo, una serie di statue tratte da varie licenze tutte rigorosamente con personaggi femminili o riadattati al femminile.

Batwoman è un’imminente serie televisiva statunitense di supereroi realizzata da Caroline Dries e Greg Berlanti. Essa è basata sul personaggio omonimo della DC Comics, Kate Kane nei panni di un giustiziere con una veste nera creato da Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen. La serie sarà ambientata nel Arrowverse, condividendo alcune continuità con le altre serie televisive dell’universo. Nei fumetti Katherine “Kate” Kane, l’attuale Batwoman: figlia del colonnello dei corpi speciali, Jacob “Jake” Kane. Forse Jake è un parente di Nathan e Martha Kane (zio e madre di Bruce Wayne): ciò renderebbe Kate parente sia di Bruce sia di Kathy Webb. Kate decise di prendere le orme di Batman in età adulta, quando l’eroe la salvò da un assalitore, ma la determinazione alla lotta contro il crimine l’aveva sin da bambina: lei e la sorella gemella furono rapite assieme alla madre. Il padre intervenne per salvarle, ma madre e sorella morirono nello scontro a fuoco, sotto i suoi occhi. In seguito, il padre di Kate è diventato il suo più grande alleato e sostenitore. Grande ammiratrice di Batman, è molto amica di Nightwing, il quale si mostra infatuato di lei ignorandone l’orientamento sessuale.

La statuetta sarà realizzata completamente in PVC e alta 25 cm, in scala 1/7 come tutte le altre Bishoujo vede protagonista la bella Batwoman in una posa molto provocante mentre afferra il suo mantello nero. La colorazione riprende fedelmente le tinte del costume del fumetto con il costume nero decorato dagli elementi rossi. La caratteristica di questa statuetta è quella di avere una testa sostitutiva da poter sostituire a quella principale con la maschera.

Batwoman sarà disponibile per tutti i mercati ed al momento è disponibile su Sideshow.com al prezzo di 89 dollari con uscita stimata per il mese di Aprile 2020. Come sempre possiamo notare che la qualità di Kotobukiya vada di pari passo con un prezzo altamente competitivo per il prodotto che offre e sicuramente farà davvero un figurone nelle vetrinette insieme alle varie Bishoujo ma anche singolarmente.