Beastars 2: rivelata la data d’uscita dell’anime

Finalmente abbiamo una data d’uscita per l’attesissima seconda stagione di Beastars, adattamento dell’omonimo manga di Paru Itagaki. A dare la notizia Netflix in un nuovo video promozionale.

Beastars 2 e la prima stagione

Beastars 2 debutterà fuori dal Giappone il 15 luglio.

La prima stagione di Beastars, composta da 12 episodi e attualmente disponibile su Netflix, è stata sviluppata dallo Studio Orange e prodotta da Toho Animation.

L’anime è diretto da Shinichi Matsumi (Porco Rosso), Nanami Higuchi (Little Witch Academia) è lo showrunner, Nao Ootsu (Banana Fish) è il character designer, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) ha curato la CGI, mentre Satoru Kousaki (Oreimo) ha composto la colonna sonora.

Beastars: il manga

Beastars di Paru Itagaki è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten da settembre 2016 e si è concluso lo scorso 8 ottobre con il capitolo 196. La serie si compone quindi di 22 volumi e in Italia è pubblicata da Planet Manga insieme a Beast Complex che ha segnato il debutto di Paru Itagaki. Lo spin-off è stato pubblicato in Giappone sempre dalla casa editrice Akita Shoten nella sua rivista settimanale Weekly Shōnen Champion da marzo 2016 a novembre dello stesso anno. A questo nostro articolo la recensione.