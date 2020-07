Beastars Stagione 2: aggiornamenti da Paru Itagaki

Paru Itagaki, autrice del manga originale, ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori della seconda stagione di Beastars registrando un video per l’account twitter NX ovvero quello che Netflix ha riservato alle serie animate e anime.

L’autrice ha confermato che Beastars Stagione 2 è ancora in lavorazione ma che debutterà sulla piattaforma streaming nel corso del 2021.

Eccovi il video messaggio:

Hey Beastars fans, here's a message from creator @itaparu99 about the future of our furry friends. pic.twitter.com/4bZbQo6yOz — NX (@NXOnNetflix) July 17, 2020

La prima stagione di Beastars è composta da 12 episodi ed è attualmente disponibile su Netflix dove ha debuttato lo scorso 13 Marzo con un notevole riscontro di critica e pubblico. L’anime è diretto da Shinichi Matsumi (Porco Rosso), Nanami Higuchi (Little Witch Academia) è showrunner, Nao Ootsu (Banana Fish) è character designer, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) cura la CGI, mentre Satoru Kousaki (Oreimo) compone la colonna sonora. La serie è stata sviluppata dallo Studio Orange e prodotta da Toho Animation.

In Giappone il manga di Beastars è in corso di serializzazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten da settembre 2016 ma è avviato verso la conclusione; in Italia è pubblicato da Planet Manga.

Eccovi una sinossi:

Beastars racconta di un mondo popolato da animali antropomorfi, in cui, grazie al progresso, erbivori e carnivori riescono a coesistere in un equilibrio precario dove talvolta ignoranza e pregiudizio la fanno da padroni. Questa storia ha luogo nel prestigioso Liceo Cherryton, sconvolto da un’immane tragedia: l’efferato assassinio di uno degli studenti, l’alpaca Tem, che metterà a dura prova l’equilibrio all’interno della società. E mentre le indagini proseguono, a scuola i sospetti ricadono sul lupo Legoshi, predatore per natura. Ma la natura sa sorprendere, e quello che la genetica ha reso noto come uno dei carnivori più letali della storia, cela in realtà un animo sensibile ed attento, oltre che grande empatia ed una spiccata sensibilità verso il prossimo. Nel tentativo di fare luce sull’omicidio ed ottenere giustizia, Legoshi conoscerà meglio i suoi compagni di scuola e le insospettabili insicurezze che li attanagliano.