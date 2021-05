Belle di Mamoru Hosoda: i nuovi membri del cast

Belle (Ryū to Sobakasu no Hime, letteralmente “Il drago e la principessa lentigginosa”), è il nuovo film d’animazione di Mamoru Hosoda, autore di noti film quali La ragazza che saltava nel tempo, Summer Wars, Il ragazzo e la Bestia e Mirai, che ha creato insieme allo Studio Chizu da lui fondato nel 2011. Il loro sito ufficiale ha rivelato nuovi membri del cast del film Belle di prossima uscita in Giappone nel mese di luglio.

Belle: i nuovi membri del cast e dello staff

I membri del cast di Belle, a partire dalla linea superiore a sinistra dell’immagine, sono compagni di scuola della protagonista Suzu/Belle.

Ryō Narita interpreta Shinobu Hisatake, un amico d’infanzia di Suzu che si preoccupa per lei. Il suo posto nella squadra di basket della scuola gli fa guadagnare molta popolarità con le ragazze, ma mantiene lo stesso un’aura misteriosa. Quando era bambino ha chiesto a Suzu di sposarlo. Shōta Sometani interpreta Shinjirō Chikami, l’unico membro della squadra di canoa della scuola, che punta ancora alle nazionali. Ha un cuore puro e schietto impegnato verso i suoi obiettivi, ma questo impegno lo allontana spesso dalle altre persone.

A partire dal basso a sinistra della foto abbiamo Tina Tamashiro che interpreta Ruka Watanabe, una ragazza con l’aria di una modella di moda, e un sassofonista contralto nella banda da concerto della scuola. È il tipo di ragazza perfetta che attira l’attenzione di tutti. Infine abbiamo Rira Ikuta (vocalist del duo YOASOBI al suo debutto come doppiatrice) nel ruolo di Hiroka Betsuyaku, amica intima e confidente costante di Suzu. È lei che invita Suzu nel mondo online di “U”, e agisce come produttrice del personaggio di Suzu, Belle. È una persona chiave nella storia, essendo l’unica a conoscere la persona dietro Belle.

Per quanta riguarda i membri dello staff Hosoda è il regista e sceneggiatore del film, ed è anche accreditato per il lavoro originale. Taisei Iwasaki (Blood Blockade Battlefront, Dragon Pilot: Hisone and Masotan, The Naked Director) è il direttore musicale e compositore del film.

La sceneggiature del film di Belle è davvero unica ed è stato Eric Wong, un architetto e designer con sede a Londra, ha creare il magnifico concept artwork per il mondo online del film di “U”:

Secondo Chizu, Hosoda ha personalmente trovato e incaricato Eric di ideare questo “spazio Internet” universale e internazionale sia dal punto di vista architettonico e prospettiva progettuale.

Inoltre Jin Kim (Frozen, Ribelle, Big Hero 6, Moana) ha disegnato la protagonista, Belle che ricorda molto Elsa di Frozen:

Belle: la trama

Chizu descrive la storia così:

La nostra protagonista, Suzu, è una liceale di 17 anni che vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. Ama cantare con sua madre più di ogni altra cosa, ma a causa della sua morte non è più riuscita a cantare. Non passò molto tempo prima che lei e suo padre si distanziassero sempre di più e Suzu chiuse il suo cuore al resto del mondo.Quando Suzu ha sentito che scrivere musica era il suo unico scopo nella vita, ha scoperto l’enorme spazio online noto come “U”, dove assume il ruolo del suo personaggio, Belle. Suzu si rende presto conto che quando è dentro “U” come suo avatar, Belle, può cantare in modo abbastanza naturale. Mentre continua a mostrare la sua musica nel mondo virtuale, diventa rapidamente la stella nascente di “U”. Tuttavia, quella sorpresa è di breve durata. All’improvviso, una misteriosa creatura a forma di drago appare davanti a lei.

Questo il trailer:

E questa la key visual:

Lo Studio Chizu aveva annunciato in precedenza che il film avrebbe messo in scena un “mondo online in continua evoluzione” che si svolge in un mondo online chiamato “U”, che ha 5 miliardi di utenti registrati. Inoltre Studio Chizu ha fatto riferimento ad altri film di Hosoda in cui le parole virtuali giocano un ruolo chiave, come Digimon Adventure: Children’s War Game e Summer Wars. Lo studio ha menzionato anche alcuni temi principali su cui si basa il film, come il raggiungimento della maggiore età, i legami familiari, l’amore tra genitori e figli, l’amicizia che trascende le specie, i legami tra le nostre vite.

Se siete dei fan di Mamoru Hosoda o volete iniziare a guardare il suo film, vi suggeriamo di comprare questo cofanetto da collezione di Mirai, disponibile su Amazon!