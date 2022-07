Qualche anno fa Ben Affleck aveva dichiarato che non avrebbe più indossato il costume di Batman. Le cose sono cambiate in poco tempo, con l’annuncio del suo ritorno nei panni del supereroe DC in The Flash, il film di Warner con protagonista Ezra Miller. Ora è emersa una grande novità per tutti i fan, e il merito di tale scoperta è di Jason Momoa, il quale ha rivelato che Ben Affleck tornerà nei panni di Bruce Wayne per Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman e il regno perduto è il titolo in italiano), pellicola diretta da James Wan e con protagonista Arthur Curry. I due attori quindi torneranno a recitare insieme dopo Justice League, secondo quanto riportato da The Hollywood reporter.

Ben Affleck e Jason Momoa

Ben Affleck torna nei panni di Batman per Aquaman

Jason Momoa ha reso pubblica la notizia tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, dopo che alcuni fan avevano intravisto Ben Affleck sul set del film DC. Come anticipato sopra, l’attore aveva deciso di ritirarsi dal ruolo nel 2019 a causa di alcuni conflitti personali e professionali legati alla parte di Batman. Di seguito le sue parole, riferite lo scorso gennaio a EW:

Ho avuto un’esperienza davvero pessima con Justice League per molte ragioni diverse. Non incolpiamo nessuno, sono successe un sacco di cose. In realtà non ero felice. Non mi piaceva essere lì. Non pensavo fosse interessante. Sono accadute alcune cose orribili. È in quei momenti che ho pensato di non interpretarlo mai più.

Ora scopriamo con grande sorpresa che Ben Affleck ha cambiato idea e tornerà di nuovo nei panni di Batman. Tra l’altro, prima dell’uscita di The Flash. Ricordiamo infatti che il nuovo film di Aquaman arriverà nelle sale statunitensi il 17 marzo 2023, mentre la data del film sull’eroe più veloce di sempre è stata spostata al 23 giugno 2023, salvo ulteriori variazioni. Abbiamo visto Ben Affleck interpretare Batman in diverse occasioni: Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League (su Amazon trovate la trilogia DC di Zack Snyder in versione 4k). Tra l’altro, l’attore avrebbe dovuto dirigere e recitare anche in The Batman, prima che la regia venisse affidata a Matt Reeves e il ruolo da protagonista a Robert Pattinson.