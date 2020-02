Betrayal at Mystery Mansion: la nuova edizione di Betrayal at House on the Hill con Scooby-Doo

Avalon Hill realizzerà una nuova versione di Betrayal at House on the Hill con Betrayal at Mystery Mansion, una rivisitazione del classico gioco da tavolo dedicata a Scooby-Doo.

Betrayal at Mystery Mansion adatterà in chiave family (il gioco è adatto dagli 8 anni in su) questo gioco ambientando ogni partita del gioco in un episodio classico della serie di animazione Hanna-Barbera, facendo rivivere al tavolo gli episodi più popolari del cartone animato.

In Betrayal at Mystery Mansion i giocatori vestiranno i panni di uno dei membri della Mystery Inc.: La Gang dovrà esplorare la casa misteriosa, cercare indizi, affrontare le stranezze che la abitano per arrivare a svelare il mistero legato al mostro che la infesta.

Come accade nei giochi della serie Betrayal, anche in Mystery Mansion ad un certo punto uno dei giocatori si rivolterà contro il resto del gruppo diventando il traditore, in questo caso il Mostro, che dovrà portare a termine un piano segreto.

In questa iterazione il traditore si paleserà nel momento in cui La Gang avrà raccolto un certo numero di indizi e uno dei giocatori dovrà allontanarsi per leggere l’obiettivo segreto dal manuale Monster’s Tome book e dare così il via all’inseguimento: per vincere la partita il resto del gruppo dovrà cercare in ogni modo di fermare il Mostro.

Betrayal at Mystery Mansion sarà distribuito in Nord America a partire dal 15 maggio 2020 ad un prezzo di 35.00 dollari.

Al momento il gioco è disponibile solo come prodotto di importazione dagli Stati Uniti e non sono disponibili informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana o distribuzione sul mercato europeo.

All’interno di ogni scatola di Betrayal at Mystery Mansion sarà possibile trovare: 28 tessere della casa, 5 schede dei personaggi (Scooby-Doo, Shaggy, Velma, Daphne, Fred), 5 segnalini personaggio, 5 basette in plastica, 1 segnalino segnatempo, 100 Token, 10 carte indizio, 14 carte oggetto, 25 carte evento, 8 dadi, 25 marcatori in plastica, il Secrets of Survival book, il Monster’s Tome book e il regolamento del gioco.