Bill & Ted Face The Music: ecco il nuovo teaser trailer

Recentemente Keanu Reeves ed Alex Winters hanno realizzato una diretta a sorpresa dedicata ai diplomandi statunitensi che si apprestano a concludere l’anno accademico. Nel corso di questa diretta ne hanno approfittato per promuovere il nuovo film Bill & Ted Face The Music. In queste ore è stato anche pubblicato il teaser trailer ufficiale del film in cui possiamo ammirare tutto il divertimento demenziale della nuova pellicola.

Bill & Ted Face The Music è il terzo episodio della saga demenziale avuta inizio nel lontano 1989 e che ha conquistato il pubblico grazie alla sua leggerezza e al suo divertimento. Anche in questo terzo episodio i due protagonisti si troveranno ad affrontare le avventure nei panni di stravaganti salvatori dell’universo. I protagonisti saranno, ovviamente, Ted e Bill rispettivamente Keanu Reeves ed Alex Winters che vivranno le loro fantastiche vicende in ambientazioni fantascientifiche al limite tra la realtà e l’assurdo.

La produzione del terzo capitolo è iniziata nel 2019 e si propone come la chiusa della trilogia iniziata nel 1989 con Bill & Ted’s Excellent Adventure e proseguita con Bill & Ted’s Bogus Journey nel 1991. In Italia la saga è passata un po’ in sordina a causa di una difficile distribuzione nei cinema e infatti ancora non è chiara se vi sarà un’effettiva pubblicazione del film anche nel nostro Paese. La data di uscita statunitense, invece, pare essere confermata per il 21 agosto 2020.

Per l’occasione è stato anche diffuso il poster ufficiale:

Their destiny is calling. Keanu Reeves and @Winter are BACK in the official poster for Bill & Ted Face the Music! Time to be excellent, dudes. 🎸⚡️ #BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/MSZToqIOQZ — Bill & Ted 3 (@BillandTed3) June 9, 2020

Nel cast quindi troviamo anche Thea (Samara Weaving) e Billie (Brigette Lundy-Paine) nonché le figlie dei protagonisti e Amy Stoch, Hal Landon Jr, Beck Bennett, Erinn Hayes, Jayma Mays, William Sadler, Scott Mescudi e Anthony Carrigan. Alla regia, invece, vi è Dean Parisot (Red 2).

Bill & Ted Face The Music racconterà di un universo dove la posta in gioco è più alta che mai per i protagonisti viaggiatori nel tempo. William” Bill “S. Preston Esq. e Theodore “Ted” Logan, per adempiere al loro destino di musicisti rock and roll, dovranno partire per una nuova avventura, ma un visitatore del futuro li avverte che solo la loro canzone può salvare la vita così come la conosciamo. Lungo la strada i due strambi eroi saranno aiutati dalle loro figlie, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica – per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell’universo.