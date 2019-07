Black Adam: importanti novità sullo stato del film!

Molti sapranno che l'arrivo del film su Black Adam era stato confermato un po di tempo fa. Infatti, ancora prima del successo riscontrato con l'uscita di Shazam!

Molti sapranno che l’arrivo del film su Black Adam era stato confermato un po di tempo fa. Infatti, ancora prima del successo riscontrato con l’uscita di Shazam!, Dwayne Johnson aveva annunciato una nuova pellicola cinematografica ispirata al personaggio nato dai fumetti. Il regista del nuovo film sarà Jaume Collet-Serra, il quale ha recentemente lavorato proprio insieme a Dwayne Johnson in Jungle Cruise.

Zachary Levi, protagonista di Shazam!, ha affermato che, molto probabilmente, potremo vedere lo scontro tra i due personaggi: Black Adam e Shazam!. Infatti, queste sarebbero state le parole rilasciate dall’attore statunitense durante una recente intervista:

“Posso dirti quello che so per ora, cioè che Black Adam non sarà nel sequel di Shazam! perché l’idea al momento è quella di procedere con il film standalone su Black Adam per prima cosa. Poi se dovessimo fare un terzo Shazam! o un secondo Black Adam, credo, è lì che i due personaggi si incontreranno”.

In oltre, Zachary Levi avrebbe reso pubbliche anche alcune sue opinioni in merito allo scontro tra i due personaggi. A quanto pare, per l’attore, uno scontro immediato potrebbe rappresentare un passo falso per il franchise. La motivazione? Eccola:

“Perchè Black Adam è il nemico definitivo per Captain Marvel/Shazam. Shazam e Black Adam sono come doppelgänger, il gemello cattivo di quello che sono io. Quindi si dovranno scontrare solo alla fine”.

Levi avrebbe continuato in seguito:

“Se lo facessimo già al secondo film, cosa potremmo inventarci per il successivo? Nel terzo film potremmo solo esserci noi che giochiamo ai videogame, sarebbe molto noioso. Oppure no, sono molto appassionato di videogame. Quindi sì, è questa l’idea. Il piano è arrivarci per tempo, con il giusto procedimento”.

Dunque, cosa ne pensate di quanto dichiarato da Zachary Levi? Come vedreste uno scontro tra Shazam e Black Adam? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.