Black Widow: è uscito il trailer del film con Scarlett Johansson

Come un fulmine a ciel sereno, è stato diffuso dai Marvel Studios il primo teaser trailer di Black Widow, il film dedicato a Vedova Nera con Scarlett Johansson, in uscita in Italia 29 Aprile.

Black Widow è diretto da Cate Shortland e vede il ritorno di Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff alias Black Widow, con David Harbour nel ruolo di Red Guardian, Florence Pugh come Yelena, O-T Fagbenle come Mason e Rachel Weisz nei panni di Melina. Anche il cattivo Taskmaster apparirà nel film, anche se ancora non si sa da chi sarà interpretato.

“Penso che le persone saranno davvero sorprese dal risultato di un grande film d’azione che ha così tanto cuore“, ha dichiarato l’attrice Florence Pugh.”E so che molte persone saranno emozionate con lei perché il suo personaggio ha avuto un finale così difficile in” Endgame “, ma è stato un apprendimento speciale, e lo sta facendo da circa 10 anni in quei film. Per questo essere nel suo film è stato speciale. E io devo essere lì e vedere come fa acrobazie e lo vive, lei è così”.

“Abbiamo da poco finito Black Widow una cosa come due settimane fa o qualcosa del genere, quindi è molto fresco nella mia mente e non ho ancora la prospettiva totale“, ha detto Scarlett Johansson in un’intervista.”È un film sul perdonare se stessi e sulla famiglia. Penso che nella vita siamo diventati maggiorenni molte volte e hai questo tipo di momenti in cui sei in una fase di transizione e poi ti muovi un po ‘oltre, e penso che nel film il personaggio sia , quando la troviamo, in un momento di vera crisi, e per tutto il film, affrontando se stessa in molti modi, in realtà in qualche modo attraversa quella crisi. Quindi questo è il suo viaggio, beh, spero comunque.”