Black Widow – il nuovo trailer ufficiale

Marvel e Disney+ hanno diffuso, nella tarda serata di ieri, un nuovo trailer di Black Widow che conferma data e modalità di uscita del film più volte rimandato: 9 luglio in contemporanea nelle sale cinematografiche italiane e su Disney+ con Accesso VIP

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

Black Widow – il nuovo trailer, sinossi e cast

Questa la sinossi del film:

In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Mentre eccovi finalmente il nuovo trailer:

L’avventura in solitaria di Vedova Nera sarà ambientata quindi subito dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War, dove, alla fine di questo, gli Avengers si erano sciolti, a causa dei dissidi interni in merito agli Accordi di Sokovia, che avevano portato Natasha a schierarsi inizialmente con la fazione di Tony Stark, a favore degli accordi stessi. Tuttavia, avendo favorito la fuga di Captain America e Winter Soldier, Natasha si ritrova ad essere estromessa dagli Avengers.

Sarà per questo che Natasha tornerà in Russia, da quella che per lei è una seconda famiglia, composta da Alexei Shostakov (conosciuto come Guardiano Rosso), Melina Vostokoff (una ex spia russa) e Yelena Belova (erede di Natasha al ruolo di Vedova Nera). Questa “riunione di famiglia” sarà utile per affrontare una minaccia radicata nel passato di Natasha.

Il cast

Black Widow è diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige. Nel cast Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

