Black Widow: il passato di Natasha Romanoff al centro del nuovo teaser

Dopo numerosi rimandi, manca ormai pochissimo all’uscita di Black Widow, atteso stand-alone incentrato sul celebre personaggio nel Marvel Cinematic Universe da Scarlett Johansson. Per ingannare l’attesa, i Marvel Studios hanno diffuso su Twitter un nuovo teaser che mostra il passato del membro degli Avengers.

Il video ripercorre alcune scene viste in Iron Man 2 e Captain America: Civil War per poi soffermarsi sul rapporto con Yelena (Florence Pugh) e Red Guardian (David Harbour). Non mancano anche le scene di inseguimento con il villain Taskmaster, di cui non si conosce ancora l’identità precisa.

"I'm done running from my past." 🕷️ Check out this special look at Marvel Studios' #BlackWidow and get ready to experience it in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/iYcANFGjz7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 3, 2021

Diretto da Cate Shortland, il film uscirà il 9 luglio in contemporanea nelle sale italiane e su Disney Plus per gli abbonati al servizio VIP.

Black Widow, nuovo teaser del film Marvel

Potete vedere le produzioni originali Marvel in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, potete cliccare qui.

Black Widow sarà ambientato dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War che hanno visto gli Avengers sciogliersi a causa dei dissidi interni in merito agli Accordi di Sokovia. Ecco la sinossi ufficiale:

In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film con Scarlett Johansson darà a tutti gli effetti il via alla Fase 4 cinematografica del MCU, che si preannuncia esplosiva. Sarebbe dovuta incominciare nel 2020, ma lo scoppio della pandemia ha costretto i Marvel Studios a rivedere i loro piani in corso d’opera.

In attesa di Black Widow, potete recuperare il fumetto di Mark Waid e Chris Samnee, Vedova Nera – Mai più Bugie. Lo trovate, a un prezzo accessibile, a questo link.