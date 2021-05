Dopo oltre un anno di rimandi dovuti all’emergenza sanitaria è finalmente giunto il momento di ammirare le origini di Black Widow sul grande schermo. Il film con Scarlett Johansson e Florence Pugh arriverà il 9 luglio in contemporanea nelle sale italiane e su Disney Plus con Accesso Vip.

Per ingananare l’attesa, durante gli MTV Movie & TV Awards è stata mostrata una nuova clip che vede le sorelle Romanoff, Natasha e Yelena, impegnate in un adrenalinico inseguimento automobilistico. Nel cast troviamo anche la star di Game of Thrones David Harbour nei panni di Alexei Shostakov aka Guardiano Rosso.

Just two sisters bonding during a high-speed chase ❤️ Check out this brand-new clip from Marvel Studios' #BlackWidow, and experience it in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/83s9Milw3P — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 17, 2021

Potete vedere le produzioni originali Marvel in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, potete cliccare qui.

Black Widow: l’adrenlinica clip mostrata agli MTV Movie & TV Awards

Il film sarà ambientato dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War che hanno visto gli Avengers sciogliersi a causa dei dissidi interni in merito agli Accordi di Sokovia. A dirigerlo ci penserà Cate Shortland. Di seguito la sinossi ufficiale:

In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Black Widow aprirà a tutti gli effetti sul grande schermo l’immensa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e segnaerà anche il debutto in live action di Taskmaster, di cui ancora non conosciamo l’identità dell’attore/attrice che lo interpreterà. Supercriminale mercenario, nei fumetti è più volte apparso come antagonista di Spider-Man e Ant-Man.

La sua abilità primaria consiste nel replicare alla perfezione i movimenti di chiunque, anche avendoli visto una sola volta. Per questo motivo è stato spesso assoldato dal governo statunitense, da varie organizzazioni criminali e perfino dallo S.H.I.E.L.D.

In attesa di Black Widow, potete recuperare il fumetto di Mark Waid e Chris Samnee, Vedova Nera – Mai più Bugie. Lo trovate, a un prezzo accessibilke, a questo link.