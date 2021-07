Black Widow incassa 60 milioni da Disney+ nel primo weekend

Dopo vari rinvii dovuti alla pandemia, Black Widow è finalmente arrivato al cinema (trovate qui la nostra recensione), il primo film che i Marvel Studios hanno distribuito dall’emergenza COVID-19. Disney ha deciso di rendere disponibile il prequel sulla Vedova Nera anche per gli abbonati a Disney+ pagando un sovrapprezzo, ottenendo degli ottimi risultati.

Black Widow, che riporta al cinema Scarlett Johansson, avrebbe infatti incassato 60 milioni di dollari nel primo weekend tramite la piattaforma di streaming di Disney (in America il prezzo per la visione su Disney+ è di 30$) che finora si era dimostrata restia a comunicare i propri incassi . I precedenti sono i live action di Mulan e Crudelia e il film animato Raya e l’Ultimo Drago. Si tratta di più di un quarto dei circa 215 milioni previsti, cifra che comprende i box office statunitensi (80 milioni) ed internazionali (78 milioni).

Un risultato che accresce ancora di più l’attenzione su Black Widow al suo lancio, spingendo il film Marvel a superare gli incassi statunitensi di Fast and Furios 9 (70 milioni nel primo weekend). Il paragone con gli avversari Netflix e Amazon Prime Video potrebbe essere immediato ma altrettanto complicato: nessuno dei due servizi di streaming ha infatti un servizio simile al Premier Access di Disney+.

Era dall’uscita di Star Wars: L’Ascesa degli Skywalker che Disney non arrivava al primo posto per quanto riguarda gli incassi nel primo weekend di uscita delle sue pellicole.

Prima ancora che il film uscisse, Kevin Feige aveva dichiarato che Black Widow avrebbe potuto dar via ad una serie di prequel incentrati sulle vicende passate dei personaggi apparsi nei film, e chissà se, visto il successo al botteghino, questo non diventi presto realtà. Black Widow è già in tutte le sale italiane dallo scorso 7 Luglio e disponibile anche per gli abbonati su Disney+ con Premier Access al prezzo di 21,99 euro.

Questa la sinossi ufficiale del film: In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.