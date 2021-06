La Marvel realizzerà nuovi film prequel sulla falsariga di Black Widow?

Dopo un anno di rimandi, i fan Marvel potranno finalmente conoscere il passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) nello stand-alone a lei dedicato. Black Widow sarà infatti un prequel incentrato sul noto membro degli Avengers e, a quanto pare, potrebbe fare da apripista per progetti simili in futuro.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

A dichiararlo è stato proprio il capo dei Marvel Studios Kevin Feige che, in occasione di una recente conferenza stampa, ha spiegato come l’idea di esplorare il passato, presente e futuro dell’MCU sia valida per tutti i personaggi che hanno a disposizione.

Ovviamente per il momento non si è voluto sbilanciare, mantenendo il focus sulla origin story di Black Widow, ma si tratta in ogni caso di uno spunto davvero interessante per il futuro.

Nel cast di Black Widow troveremo anche Florence Pugh in quelli di Helena, David Harbour come Red Guardian e Rachel Weisz in quelli di Melina Vostokoff. Diretto da Cate Shortland, il film uscirà nelle sale e in simultanea su Disney Plus (per gli abbonati al servizio VIP) il 9 luglio.

Marvel Cinematic Universe, in arrivo altri film prequel come Black Widow?

Questa la sinossi ufficiale del film: In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film conterrà delle scene formattate in maniera specifica per l’IMAX (qui il nuovo poster), garantendo una qualità sonora e visiva migliore rispetto agli standard. Lo stesso Feige ha consigliato ai fan di gustarsi il film in questa maniera.

In attesa di Black Widow, potete recuperare il fumetto di Mark Waid e Chris Samnee, Vedova Nera – Mai più Bugie. Lo trovate, a un prezzo accessibile, a questo link.