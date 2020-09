Disney rimanda l’uscita di 10 film: c’è anche Black Widow

Cattive notizie per gli appassionati di cinema, Disney ha comunicato che rimanderà nuovamente le date di uscita di dieci attesissimi film. A condividere questo sfortunato destino saranno pellicole come Assassinio sul Nilo, Black Widow, Eternals ed altre.

Ancora una volta le conseguenze della pandemia si abbattono sulla distribuzione cinematografica i cui risultati, nonostante la ripartenza in alcune nazioni e la riapertura di alcune sale negli Stati Uniti, non sembrano essere sufficienti a garantire ricavi adeguati, che compensino gli sforzi e i costi sostenuti dalle case di produzione. A ricorrere nuovamente a questa sofferta decisione è Disney, che si ritrova a dover riconsiderare alcune delle sue uscite che fino a ieri erano confermate.

Nella lista, che potete leggere di seguito, troviamo alcuni titoli dell’Universo Cinematografico Marvel (il cui spostamento impatterà sull’intera Fase 4), alcuni film Disney non ancora annunciati (potrebbe trattarsi di Encanto) e The King’s Man – Le Origini che contrariamente a gli altri sarà anticipato.

Precisiamo che le date riportate fanno riferimento al mercato statunitense, al momento non sappiamo come questa decisione si ripercuoterà sul mercato nazionale.

The Empty Man

L’horror di 20th Century Fox, ditetto da David Prior, sarà spostato dal 23 di ottobre al 4 dicembre 2020.

Assassinio sul Nilo

Il sequel di Assassinio sull’Orient Express segue il destino di The Empty Man e sarà spostato dal 23 di ottobre al 18 dicembre 2020.

The King’s Man – Le Origini

Il prequel di Kingsmen è un film, la cui distribuzione sembra non conoscere pace. Tuttavia alla luce degli spostamenti subiti dalle altre pellicole Disney ha deciso di riposizionare questo film anticipandolo di una settimana. La nuova data confermata è quindi il 12 febbraio 2021.

Black Widow

Il primo film della Fase 4 dell’MCU, precedentemente annunciato per il prossimo novembre, subirà un riposizionamento al 7 maggio del 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Pare evidente che con il posticipo di Black Widow i Marvel Studious dovranno rimescolare le carte in tavola e fare di necessità virtù. Il film su Shang-Chi, che sarebbe dovuto uscire prima di Eternals, verrà distribuito subito dopo Black Widow il 9 luglio 2021.

Deep Water

Il nuovo thriller psicologico di Adrian Lyne (adattamento del libro Acque profonde di Patricia Highsmith), prodotto da 20th Century Studios, sarà programmato per il 13 di agosto 2021, lasciando per il momento i fan di Ben Affleck e Ana de Armas a bocca asciutta.

Eternals

Eternals sarà il terzo film della Fase 4, la nuova data di uscita è prevista per il 5 novembre 2021.

West Side Story

L’adattamento di Steven Spielberg del musical di Stephen Sondheim e Leonard Bernstein sarà posticipato di un anno esatto. La nuova uscita è prevista per il 10 dicembre del 2021.

Untitled Disney Film 1

Inizialmente previsto per il 9 luglio 2021 questo nuovo lungometraggio Disney non troverà spazio nella distribuzione futura.

Untitled Disney Film 2

Questo lungometraggio non ancora annunciato condivide il fato dell’altro titolo Disney, venendo rimosso dalla programmazione.