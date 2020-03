Black Widow rimandato il film con Scarlett Johansson

È giunta pochi minuti fa la notizia che Marvel Studios ha deciso di rimandare a data da destinarsi Black Widow, pellicola che avrebbe visto ritornare nei panni dell’eroina la bellissima Scarlett Johansson per un film stand alone ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e di Avengers: Infinity War che avrebbe dovuto fare luce sul passato del personaggio ancora avvolto nel mistero almeno per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe.

La decisione è sfortunatamente ma comprensibilmente dettata dalle misure di prevenzione di contagio da Coronavirus che tutti i paesi europei ed extraeuropei stanno iniziando più o meno velocemente ad adottare fra cui la chiusura dei cinema.

Black Widow è l’ultima fra una serie di pellicole clamorosamente slittate e che affolleranno, speriamo il più presto possibile, le sale cinematografiche fra cui Fast & Furious 9, No Time to Die, e A Quiet Place Part II.

Resta anche da capire come questo slittamento impatterà sul fitto calendario cinematografico dei Marvel Studios che prevedeva Eternals a novembre prossimo e Shang-Chi per febbraio 2021. Ricordiamo inoltre che solo pochi giorni fa era stata fermata anche la produzione della miniserie The Falcon and The Winter Soldier a Praga e la cui uscita è attualmente prevista il 20 agosto sulla piattaforma streaming Disney+.

Negli scorsi giorni proprio la protagonista Scarlet Johansson era stata intervista da EW e aveva parlato del percorso del personaggio dicendo che dopo aver girato questo stand alone il percorso di Natasha è da un certo punto di vista completo avendo offerto diverse prospettive sul personaggio. L’attrice ovviamente non aveva escluso un suo possibile ritorno nei panni della spia per eccellenza dell’Universo Marvel ma anche che questo film rappresenta di fatto un importante punto di arrivo.