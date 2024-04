Assassin's Creed Odyssey gratis per pochi giorni, ecco i dettagli

Assassin's Creed Odyssey potrà essere giocato gratis su PC, PS4, Xbox One, ma solo ed esclusivamente per questo weekend. L'enorme, capillare videogioco sarà pronto e servito per essere esplorato e una volta terminato periodo gratuito, potrete anche mantenere i progressi del vostro salvataggio una volta acquistato il gioco. Dovreste anche potere scaricarlo in anticipo dalle piattaforme UPlay ed Epic Games Store, quindi cosa aspettiamo? Siamo pronti per partire alla volta dell'Antica Grecia!

Durante le fasi di gioco nell'arco del weekend, sbloccherete anche il set del "costume romano" di Ezio, già precedentemente mostrato, che farà apparire il vostro eroe dell'Antica Grecia - scelta piuttosto facile, Kassandra - con l'aspetto del Master Assassin Rinascimentale. Noi italiani potremo iniziare a giocarci dalle 8 del mattino del 19 Marzo alle 6 di sera del 23 Marzo. Non abbiamo più scuse, se non abbiamo giocato AC Odyssey, possiamo recuperarlo con questa imperdibile occasione. I Nintendo gamer europei, invece, rimarranno ancora per un po' a bocca asciutta di Assassin's Creed Odyssey in quanto il gioco è stato lanciato su Nintendo Switch solo in Giappone.

Assassin's Creed Odyssey è il secondo capitolo della "Saga di Layla Hassan" seguito del precedente titolo, Assassin's Creed: Origins, e segue le vicende della nostra nuova assassina preferita in una ambientazione ispirata e percorsa da nuove chiavi di lettura. Indubbiamente interessante. Il gioco sfrutta il motore fisico Havok e già dal video della demo, che vi lasciamo a corredo, possiamo ammirarne la potenza e la cura dei dettagli della luce.

C'è da ammettere che de free to play interessanti di sicuro non ne sentivamo la mancanza, ma quando si tratta di Assassin's Creed, croce e delizia a dirla tutta, noi gamer drizziamo le antenne per ritornare alle cadute morbide ed uccisioni sanguinolente.

Assassin's Creed è un gioco multi piattaforma, ma ha un sapore migliore giocato dal divano!Noi scegliamo PlayStation 4!