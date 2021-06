Black Widow: Scarlett Johansson al centro del poster della versione IMAX

I Marvel Studios hanno diffuso in rete il nuovo poster della versione IMAX di Black Widow, atteso stand-alone dedicato al membro degli Avengers interpretato da Scarlett Johansson. L’attrice tornerà a vestire i panni di Natasha Romanoff, affiancata da Florence Pugh in quelli di Helena, David Harbour come Red Guardian e Rachel Weisz in quelli di Melina Vostokoff.

Il film è stato formattato in maniera specifica per l’IMAX e conterrà 22 minuti di scene nell’aspect ratio espansa 1.90:1 e con una qualità sonora migliore rispetto agli standard. Anche Kevin Feige ha consigliato ai fan di guardare Black Widow in questo formato per godere dell’esperienza qualitativa definitiva.

All-new IMAX poster for #BlackWidow – in theaters July 9. pic.twitter.com/t7vJSZKjXe — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 9, 2021

Diretto da Cate Shortland, Black Widow darà il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (almeno quella sul grande schermo) e uscirà il 9 luglio in contemporanea su Disney Plus, per gli abbonati al servizio VIP, e al cinema. Lo stand-alone sarà ambientato dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War che hanno visto gli Avengers sciogliersi a causa dei dissidi interni in merito agli Accordi di Sokovia.

Il poster della versione IMAX di Black Widow

Natasha e i suoi alleati dovranno affrontare Taskmaster, noto villain dei fumetti apparso anche in Marvel’s Spider-Man, videogame per PS4 targato Insomniac. Al momento non si conosce ancora la sua identità nè l’attore, o l’attrice, che si cela dietro alla sua maschera. Vi ricordiamo come l’ultima apparizione di Black Widow risalga ad Avengers Endgame, dove è andata incontro a un terribile destino.

Questa la sinossi ufficiale del film: In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

