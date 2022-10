Planet Manga ci presenta un nuovo Boy’s Love che parla al cuore di chi lo legge. Blue Sky Complex è un manga scritto e illustrato da Kei Ichikawa, pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2013. Una storia che parla di due ragazzi, completamente opposti, sia per carattere che di aspetto fisico, che per caso si ritrovano a condividere il silenzio di una biblioteca. Due ragazzi che iniziano a parlare e a scoprire di stare bene l’uno con l’altro. Due ragazzi che si innamoreranno al di là del genere e che affronteranno insieme le insicurezze e la forza travolgente del primo amore.

Blue Sky Complex - Planet Manga, recensione

Argh, praticamente è il mio opposto. Questa è stata la mia impressione. E in effetti quell’impressione non è cambiata, fondamentalmente.

Blue Sky Complex: la legge degli opposti

Narasaki è un ragazzo tranquillo, serio e uno studente modello. Ama leggere, lontano dai rumore e dal caos di casa sua. Con due fratelli minori, in fondo, non è facile trovare un momento di tranquillità. Quindi, quando un professore gli chiede di poterlo sostituire nella biblioteca scolastico, Narasaki, dopo qualche rifiuto iniziale accetta, in fondo così avrebbe potuto leggere in santa pace. Peccato che c’è già un altro ragazzo in biblioteca. Si tratta di Terashima, considerato da tutti un delinquente e un ragazzaccio, soprattutto per il suo aspetto fisico e per il fatto che non esita ad attaccare briga. Nessuno dei due spiccica parola per due giorni, ma Narasaki è palesemente curioso si scoprire quale tipo di libri possa interessare a un ragazzo come Terashima. I due iniziano piano piano ad aprirsi, scoprendo di avere molte più cose in comune di quanto non abbiano creduto all’inizio. Narasaki si trova bene con Terashima, è facile parlare con lui. Lo invita a casa, lo aiuta a studiare e i due iniziano a uscire insieme. Ma all’improvviso Terashima bacia Narasaki.

Blue Sky Complex - Planet Manga, recensione

Che cosa significa? Narasaki non sa cosa pensare, soprattutto perché Terashima lo bacia un’altra volta. Ma come si suol dire, gli opposti psi attraggono e i due ragazzi scopriranno ben presto di essere inevitabilmente attratti l’uno dall’altro. Eppure qualcosa blocca Narasaki. Come si evolverà il loro rapporto?

Blue Sky Complex: una storia delicata e travolgente

A chi non piacciono i ragazzi che hanno quel visino da delinquente? Terashima è di certo un personaggio tipico dei Boy’s Love, circondato da una forte atmosfera che urla: sono un ragazzaccio. Il suo opposto è proprio Narasaki, un ragazzo serioso, il classico studente modello con gli occhiali, il cui unico desiderio è quello di leggere in un luogo silenzioso, lontano dal caos della sua casa. Nessuno crederebbe mai che tra i due possa nascere qualcosa di simile all’amicizia. Eppure, i due si ritrovano ad avere molte più cose in comune di quanto non sembrerebbe.

Terashima nasconde tanto di sé sotto quella maschera da duro. In realtà è un ragazzo fragile, bisognoso d’affetto, alla ricerca di qualcuno che possa accettarlo così com’è. È gay, lo sa dalle medie e si porta questo peso nel cuore da solo. È stato difficile accettarsi, soprattutto perché, a differenza di Narasaki, non è cresciuto in un ambiente caloroso e ricco di amore. Ed è innamorato di Narasaki da molto tempo, prima ancora che i due si incontrassero per caso in biblioteca. E poi abbiamo Narasaki, il quale non ha idea del perché Terashima si comporti in quel mondo con lui, ma sa una cosa: non ne è infastidito. Cerca quindi una risposta concreta, che possa porre fine a ogni suo dubbio, chiede persino al fratello se negli altri Paesi le persone erano solite baciarsi sulla bocca per salutarsi. Non respinge Narasaki, anzi cerca di comprenderlo. Ma nel farlo qualcosa cambia dentro di lui. Più sta in compagnia dell’amico, più sorge nel suo cuore uno strano sentimento di cui non conosce ancora il nome.

Blue Sky Complex - Planet Manga, recensione

L’attrazione degli opposti è vera. I due si ritrovano attratti l’uno all’altro, travolti da un amore passionale che non lascia scampo ma che fa anche paura. Da questo punto di vista la narrazione e lo sviluppo di una relazione tra due uomini è di certo realistica. Proprio per il fatto che la storia è raccontata da un uomo, la storia non è abbellita da fronzoli, sbrilluccichii, o resa più piacevole agli occhi di chi legge, insomma, si discosta dai classici yaoi scritti appositamente per donne. Una storia reale, tangibile, che parla della nascita di un amore sincero e puro tra due giovani uomini che fanno i conti con la loro sessualità. Una storia che parla anche delle problematiche del coming out, delle insicurezze, dei dubbi ma anche della paura di innamorarsi veramente, di venire travolti da un sentimento troppo grande da gestire, tanto il timore di perdere se stessi. Per questo Terashima deciderà di prendere le distanze da Narasaki, proprio per paura dei suoi stessi sentimenti, che non sa gestire.

Blue Sky Complex è uno slice of life che ci descrive il mondo interiore di due ragazzi e lo fa con semplicità, realismo e dolcezza.

Qualche informazione in più sul manga

Blue Sky Complex presenta una narrazione molto introspettiva. Nel primo volume, i primi tre capitoli sono scritti dal punto di vista di Nagasaki, gli ultimi dal punto di vista di Terashima. Nel secondo volume la situazione è opposta. La narrazione, lo sviluppo della trama ma anche gli stessi personaggi ricordano molto Doukyuusei (Compagni di Classe, Flashbook edizioni).

Lo stile di disegno è particolare. Il manga presenta quasi una totale mancanza di sfondi, gli stessi personaggi in alcune scene sono solo abbozzati, ma particolare attenzione è stata prestata alle loro emozioni, rese tangibili e reali a chi legge.

Per quanto riguarda l’edizione in sé, la Planet Manga ci presenta i due volumi di Blue Sky Complex in uno speciale pack che include in anteprima anche il volume 2, in uscita tra un mese, con allegato una splendida cartolina da collezione. I due volumi sono molto belli, rilegati con una sovraccoperta che raffigura i due protagonisti. I colori dominanti sono il bianco e il blu. Meravigliosa la scritta neon in tre colori blu, viola e verde.

All’interno dei due volumi scopriamo una bellissima immagine a colori prima dell’inizio della storia. Ma non è finita qui. Se togliete le sovraccoperte troverete una piccola chicca: l’autore ci regala degli sketch dei due protagonisti, rivelandoci anche qualche curiosità su entrambi! Alla fine del secondo volume un commento di Kei Ichikawa.