Disney e Lucasfilm hanno rivelato i prodotti della Bounty Hunter 5, la quinta settimana della nuova iniziativa che svelerà nelle prossime 8 settimane nuove linee di giocattoli, abbigliamento, accessori e molto altro, per celebrare la galassia di Star Wars: dalla Saga degli Skywalker fino a The Book of Boba Fett, disponibile in esclusiva su Disney+ dal 29 dicembre.

Paul Southern, Senior Vice President, Franchise & Licensing, Lucasfilm and National Geographic, Disney Consumer Products, Games and Publishing ha dichiarato:

Per concludere il 50° anniversario di Lucasfilm, volevamo trovare il giusto modo per celebrare tutti i personaggi e le storie più amati a partire dai film classici fino alle ultime novità. Quest’anno tutti i fan di Star Wars avranno tante novità da scoprire grazie alla vasta gamma di prodotti disponibili, ideali sia per completare le proprie collezioni, sia per trovare l’ispirazione per il regalo di Natale perfetto.

Protagonisti di Bounty Hunter 5 con tanti LEGO e Funko! POP per tutti i gusti.

Bounty Hunter 5: LEGO e Funko! POP per tutti

Imperial TIE Fighter LEGO

Con questa versione in mattoncini LEGO del TIE Fighter Imperiale (75300), i bambini possono impersonare i cattivi della trilogia classica di Star Wars. Il modello, caratterizzato dallo stesso elegante design di un iconico starfighter della flotta Imperiale, include una cabina di pilotaggio apribile per minifigure LEGO e 2 shooter a molla. Il set include anche 2 minifigure LEGO: un pilota di TIE Fighter con pistola blaster, uno Stormtrooper con blaster e un droide protocollare NI-L8 per incoraggiare la creazione di storie e giochi di ruolo divertenti e fantasiosi.

Casco da Scout Trooper LEGO

Il casco da Scout Trooper (75305) mette alla prova le abilità nel costruire e permette di rivivere le epiche scene di Star Wars. Questo impegnativo set di costruzione LEGO Star Wars offre l’opportunità di rilassarsi in modo divertente e creativo e di ricreare con i mattoncini LEGO ogni linea e dettaglio del casco con incredibile precisione. Grazie al supporto con targhetta, questo kit Star Wars collezionabile può trasformarsi in uno straordinario modello perfetto da esporre sia in casa che in ufficio. Questo modello costruibile, che misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma non passa certo inosservato

Casco di Stormtrooper LEGO

Questo super-dettagliato giocattolo, riproduzione del Casco Stormtrooper LEGO Star Wars (75276) mette alla prova le abilità costruttive e scatena i ricordi di scene epiche di Star Wars! L’aspetto sinistro dello Stormtrooper è riprodotto in modo dettagliato con mattoncini LEGO e gli adesivi grafici e il casco è dotato di base e targhetta per esporlo a casa o sulla scrivania in ufficio.

Spada laser Darksaber Force FX Elite Lightsaber Star Wars The Black Series Mandalorian

Nella saga di Star Wars, la Darksaber Mandaloriana è un’antica spada laser che rappresenta un potente simbolo di potere per il popolo mandaloriano. È un’arma unica nel suo genere con una lama laser a energia oscura con i bordi bianchi. I fan potranno ricreare le epiche battaglie e missioni della saga con le spade laser della linea The Black Series!

Zaino Star Wars Original Trilogy Loungefly

Lo zaino Star Wars Original Trilogy Loungefly è un’aggiunta imperdibile alle collezioni dei fan di Star Wars! Lo zainetto presenta le immagini classiche dei film Una Nuova Speranza, L’Impero Colpisce Ancora e Il ritorno dello Jedi. È un accessorio divertente e una comoda borsa da usare nelle avventure quotidiane. È realizzato in in ecopelle (poliuretano) e presenta spallacci regolabili, struttura in metallo e dettagli stampati. Misura 26,6 x 35 x 11,5 cm.

Star Wars Retro Collection Ahsoka Tano

Veterana della Guerra dei Cloni e Guerriero Jedi, Ahsoka Tano porta avanti la propria missione nella Galassia lottando contro le ingiustizie. Fan e collezionisti potranno immaginare le spettacolari battaglie e missioni della saga con le Figure della linea Star Wars Retro Collection! Decorate con dettagli premium e, i personaggi di questa serie presentano il realismo e la qualità che i fan di Star Wars ricercano. La serie Star Wars Retro Collection include le Figures di oltre 40 anni di storia della galassia Star Wars, inclusi i film e le serie live-action. Questa figure da 9,5 cm di Ahsoka Tano della serie live-action The Mandalorian, disponibile in esclusiva su Disney+, presenta dettagli e design ispirati alle Figure di Star Wars degli Anni Settanta.

Han Solo Star Wars: Concept Series Pop! Funko

Questa serie speciale dedicata a Star Wars è ispirata alla Concept Art di Ralph McQuarrie. Il personaggio di Han Solo della serie Pop! di Funko porterà in casa un altro pezzo imperdibile della saga. Misura circa 12 cm.

Mandalorian Holding The Child Star Wars Pop! Funko

Questo personaggio in vinile Pop! celebra la saga più galattica di sempre! Il personaggio raffigura Il Mandaloriano con Grogu e misura circo 12 cm.

