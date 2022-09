Continua la lista dei grandi ritorni in WWE grazie a Triple H al comando. Dopo Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, gli Hit Row, Karrion Kross e Jonny Gargano, adesso è toccato a Braun Strowman. Il colosso del ring è tornato nella puntata di Raw di lunedì sera, interrompendo un match di coppia valido per decretare i nuovi sfidanti. Il suo possibile ritorno era stato stuzzicato in un’intervista pre Clash at the Castle proprio da Triple H.

Braun Strowman è tornato in WWE

Oltre a essere stato componente della Wyatt Family, Strowman ha vinto anche lo Universal Championship battendo Bill Goldberg a WrestleMania nel 2020, in piena pandemia. Il suo push nella zona del main event sembrava quindi consolidato, ma il gigante è stato licenziato nell’estate dello scorso anno, lasciando tutti di stucco. Adesso che Vince McMahon è completamente ritirato dalle scene, Hunter ha deciso di riportarlo a bordo.

Dopo il suo licenziamento Adam Scherr, questo il vero nome di Strowman, ha combattuto diversi match in federazioni indipendenti prima di fondare una sua Federazione chiamata CYN (Control Your Narrative) assieme a EC3, altra ex stella della WWE. Proprio la CYN ha di recente postato un messaggio sui social, augurandogli il meglio per il suo ritorno in WWE.

Strowman è attualmente pubblicizzato anche per la puntata di SmackDown di questo venerdì. Uno show che si preannuncia interessante soprattutto dopo quanto accaduto a Clash at the Castle a Cardiff dove Roman Reigns è riuscito a mantenere l’Undisputed Universal Championship grazie all’interferenza del cugino Solo Sikoa, superstar di NXT 2.0.

