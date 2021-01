Bridgerton è tra le serie più viste di sempre su Netflix

Il 2021 di Netflix inizia festeggiando i numeri con cui ha chiuso il 2020 e, spoiler, non sono niente male soprattutto considerando le nuove uscite. Infatti, secondo i dati pubblicati dal colosso dello streaming, la nuova serie romantica Bridgerton (di cui potete leggere la nostra recensione), si avvia a diventare un ennesimo grande successo di Netflix e dell’universo Shondaland, la casa di produzione la cui proprietaria è Shonda Rhimes, divenuta celebre, tra le altre cose, per la creazione di Grey’s Anatomy.

Stando ai dati raccolti dalla piattaforma, Bridgertone nei soli primi 28 giorni di pubblicazione sul catalogo potrebbe essere vista da circa 63 milioni di abbonati in tutto il mondo. Attualmente la serie, che ha debuttato il 26 dicembre, è stabile al primo posto della Top Ten italiana e in altri 76 paesi in cui la piattaforma è presente in tutto il mondo. Inoltre Netflix ha anche dichiarato che la settimana del 25-31 dicembre ha fatto registrare un record nel numero di ore viste e di ore medie per ogni singolo abbonato che guardava Bridgerton.

Bisogna, però, considerare che i dati diffusi da Netflix tengono conto di un particolare non indifferente: tutto viene conteggiato in base al numero di abbonati che abbiano visto almeno 2 minuti di quel determinato contenuto. Di quei 63 milioni di abbonati possibilmente molti hanno a malapena visto i primi minuti della prima puntata. Questo è importante sottolinearlo non per sminuire il successo di Bridgerton, ma per specificare il modo in cui avviene l’analisi da parte di Netflix.

In ogni caso i 63 milioni di abbonati che nei primi 28 giorni di pubblicazione potrebbero vedere Bridgerton portano quest’ultima al quinto posto delle serie tv originali più viste dal 2019, ovvero da quando la piattaforma di streaming ha cambiato metodologia di calcolo dei dati passando dal 70% di un programma ai sopracitati 2 minuti. In testa rimane ancora The Witcher con 76 milioni, al secondo posto non si scrolla di un centimetro la quarta stagione de La Casa di Carta e poi troviamo Tiger King, serie rivelazione del 2020, con 64 milioni di spettatori a pari merito con La Regina degli Scacchi. A proposito: ecco a voi quali sono state le nostre migliori serie TV del 2020.